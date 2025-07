Maria Nicolau explica què et passa en un avió a 10.000 metres d'altura si menges

De vegades pot ocórrer un fenomen en ple vol, segons la xef i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau. En una recent entrevista per a Cadena SER ha posat sobre la taula una curiositat científica: per què la nostra percepció del gust canvia a 10.000 metres d'altura.

Maria Nicolau sobre el gust a cabina

En l'entrevista, Maria Nicolau detalla que als avions les papil·les gustatives s'adormen fins a un 30 % a causa de la pressió i altres factors ambientals. Això provoca que els sabors dolços i salats perdin intensitat, mentre que els àcids o amargs gairebé no es modifiquen.

A més, subratlla que en vol es registra una humitat extremadament baixa, propera al 12 %, quan a terra el normal seria un 60 %. Aquest aire sec afecta negativament el sentit de l'olfacte, essencial per complementar el gust: al voltant del 80 % del que percebem com a sabor prové de l'olfacte.

Una dada curiosa compartida per la xef és que a l'avió, el suc de tomàquet es converteix en un dels productes més saborosos. La seva combinació d'acidesa i umami es potencia en aquestes condicions, cosa que sol sorprendre fins i tot els amants dels menjars forts.

Reaccions oficials i context científic

La clau científica no ve només de Maria Nicolau. Investigadors com Laura López‑Mascaraque, del CSIC, ja han assenyalat que la pressió reduïda i l'aire sec minven la percepció del sabor dolç i salat entre un 20 % i 30 %.

També des de la indústria aeronàutica es reconeix que no és mala qualitat, sinó la nostra pròpia fisiologia, la que impedeix assaborir bé en ple vol. Per exemple, una prova freqüent aconsella obrir una bossa de kikos a cabina: en aquell moment semblarà gairebé insípida; en aterrar, torna a recuperar sabor.

Context gastronòmic de Maria Nicolau

La xef catalana, coneguda pel seu estil proper i crític, barreja divulgació i cuina realista. En la seva trajectòria ha reivindicat la cuina popular, l'honestedat dels bars de barri i la cuina tradicional sense pretensions elpais.com. Per això aporta una visió verificada, lliure de mites, quan explica fenòmens com aquest del gust a les altures.

L'impacte en els àpats a bord

Així doncs, potser és bona idea escollir àpats amb més acidesa o umami, com sopes especiades, en lloc de dolç o salat. També intentar respiracions profundes o utilitzar esprai nasal amb hidratació podria contrarestar una mica el deteriorament sensorial.

En definitiva, Maria Nicolau aporta una explicació rigorosa, però humana, sobre per què es percep el menjar d'avió com a pla. Ja no és qüestió que les aerolínies no cuidin la gastronomia. Són les persones qui, a causa de les seves papil·les i a l'entorn que les envolta, no poden assaborir-la de la mateixa manera.