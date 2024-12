El truc de María Nicolau perquè no et quedin durs els cigrons a l'escudella

per Sergi Guillén

L'escudella és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana, especialment durant les festes nadalenques. Aquest plat, que combina brou, carn, verdures i els inconfusibles galets, és una autèntica celebració a cada llar.

Tot i això, no està exempta de reptes culinaris. Un dels més freqüents, i frustrants, és que els cigrons quedin durs com a pedres després d'hores de cocció. Per sort, María Nicolau, xef catalana i una experta en cuina tradicional, va compartir un truc infal·lible per evitar-ho durant la seva intervenció al programa de TV3 Tot es Mou.

Per què els cigrons queden durs?

Segons va explicar Nicolau, el problema amb els cigrons rau que sovint no coneixem bé la varietat ni la qualitat dels que utilitzem. Fins i tot si els coem a l'olla juntament amb la resta dels ingredients, hi ha algunes ocasions en què simplement no arriben al punt de cocció adequat.

Aquest problema, habitual a moltes cases, pot arruïnar l'experiència de gaudir d'una escudella perfecta, sobretot un dia tan especial com Nadal.

| @malbercocs

Un truc senzill per a cigrons tendres

La solució que proposa María Nicolau és tan simple com pràctica: utilitzar cigrons ja cuits. La xef recomana comprar-los a botigues de llegums o cuinar-los prèviament a casa per assegurar-nos que estan perfectament tendres.

Un cop llestos, es col·loquen en una reixeta o una bossa especial per cuinar. I s'introdueixen a l'olla durant l'última fase de cocció, juntament amb les carns i les botifarres.

Aquest mètode no només garanteix que els cigrons estiguin al punt, sinó que a més els permet absorbir tot el sabor del brou sense risc que quedin durs. "Així evitem qualsevol problema i ens assegurem que tots els elements de l'escudella estiguin perfectes", va assenyalar Nicolau.

Més secrets per a una escudella deliciosa

A més del truc per als cigrons, María Nicolau va compartir altres consells per aconseguir que aquest plat tradicional sigui un èxit absolut. Segons ha explicat, la clau és la proporció dels ingredients que s'utilitzen per al brou.

Les carns han de ser de bona qualitat i tenir un equilibri entre pollastre, porc i vedella. És important afegir peces carnoses que, a més d'aportar sabor al brou, siguin una menja al moment de servir.

| Juan Moyano

Pel que fa a les verdures, Nicolau va destacar que s'han d'incorporar en diferents etapes per evitar que es desfacin. Per exemple, les patates i el cor de la col s'afegeixen cap al final perquè mantinguin la textura.

Un altre truc interessant que va compartir és bullir els galets per separat amb aigua amb sal abans d'afegir-los al brou. Això evita que absorbeixin massa líquid i permet que la pasta quedi al punt.

Un plat que uneix generacions

Per a Nicolau, l'escudella no és només un plat, és una tradició que uneix les famílies i omple de vida les llars catalanes. Preparar-la requereix temps, paciència i dedicació, però els resultats sempre val la pena. "L'escudella és l'autèntica grossa de Nadal", va afirmar durant el programa, en al·lusió a la importància cultural i emocional.

Gràcies a aquests consells, aquest any et pots assegurar que la teva escudella serà memorable. Amb cigrons tendres, un brou saborós i una preparació meticulosa, gaudiràs d'un plat que no només alimenta, sinó que també crea records inoblidables. Quina millor manera de celebrar el Nadal que amb una escudella que mai falla?