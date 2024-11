La recepta mar i muntanya que Maria Nicolau cuina a les 4 de la matinada

Maria Nicolau, cuinera i divulgadora gastronòmica, mai no deixa de sorprendre amb les seves idees culinàries. Des de plats tradicionals fins als més originals, sempre té alguna cosa nova per oferir als seus seguidors a les xarxes socials.

La seva última ocurrència, compartida a X (Twitter), ha cridat l'atenció dels que busquen creativitat a la cuina, especialment en horaris poc convencionals.

La seva proposta culinària

En la seva publicació, la Maria proposa preparar calamars farcits si l'insomni t'ataca a les quatre de la matinada. El seu sentit de l'humor i el to proper fan que molts connectin amb el seu estil. Acompanyant el seu tuit, va compartir imatges del procés que mostren com transformar uns simples calamars en un plat deliciós.

Maria Nicolau s'ha guanyat un lloc a la gastronomia gràcies al seu enfocament pràctic i directe. És coneguda per rescatar receptes tradicionals amb un toc d'actualitat i per defensar-la d'una cuina més casolana i autèntica.

En aquest cas, la seva proposta noctàmbula és un exemple perfecte de com aborda la cuina de manera relaxada però apassionada. Amb aquesta idea, no només ofereix una solució per a l'insomni, sinó també un pla per convertir un moment molt frustrant en una cosa productiva i també saborosa.

Una recepta senzilla i gustosa

Els calamars farcits són un clàssic de la cuina mar i muntanya, una combinació de sabors que sempre funciona. Per preparar-los, primer necessites calamars frescos, nets i llestos per omplir.

El farciment pot variar, però la Maria suggereix utilitzar carn picada per crear una textura deliciosa. Un cop tens la carn preparada, barreja-ho amb espècies al gust i una mica d'all per realçar el sabor. Omple acuradament els calamars i assegura'ls amb un escuradents perquè no es desarmin durant la cocció.

En una paella calenta, daura els calamars farcits per segellar bé els sucs i donar-los un color apetitós. Després, hi pots afegir una base de tomàquet o un sofregit amb ceba, all i julivert per crear una salsa que acompanyi.

| Getty Images

Deixa que els calamars es cuinin a foc lent en aquesta barreja, permetent que absorbeixin tots els sabors. Aquest pas és fonamental perquè el plat quedi sucós i ple de matisos.

El resultat final és un plat que combina la suavitat del calamar amb la intensitat del farciment. A més, la salsa es converteix en un complement perfecte per mullar pa i gaudir cada mos.

Aquest tipus de receptes, encara que requereixen una mica de temps i dedicació, són una mostra de la riquesa de la cuina casolana. Amb la seva piulada, Nicolau no només comparteix una recepta, sinó que també convida a redescobrir la màgia de cuinar en qualsevol moment del dia.

A més, als comentaris de la publicació, la gent ha aplaudit aquesta recepta oferta per la cuinera catalana. Alguns usuaris fins i tot han afirmat que és un plat magnífic.