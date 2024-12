La clara advertència de Gori Masip per a la setmana que ve

per Sergi Guillén

Gori Masip és un jove meteoròleg que ha captat l'atenció dels catalans gràcies als detallats i encertats pronòstics. Col·labora regularment amb el programa InfoK de TV3, on explica els canvis climàtics amb un llenguatge proper i clar.

La seva capacitat per simplificar la informació meteorològica ha esdevingut una figura de referència, especialment entre el públic jove. A més, molts hi veuen el relleu generacional a la televisió catalana.

Aquesta setmana, Masip ha llançat una advertència contundent sobre l'arribada d'un front fred que marcarà l'inici de l'hivern. Les previsions indiquen un cap de setmana de contrastos: temperatures suaus que donaran pas a un descens brusc i l'arribada de neu.

Un inici suau, però compte amb el canvi

Segons Masip, el pont de tres dies començarà amb un ambient que podria recordar més la primavera que la tardor. Les temperatures pujaran lleugerament aquest divendres i dissabte al migdia, i oferiran un respir càlid per als que gaudeixin d'activitats a l'aire lliure.

| @meteo_garraf

Tot i això, el canvi serà evident cap a la tarda de dissabte, quan les temperatures comencin a desplomar-se ràpidament. El Pirineu serà el primer escenari de la transformació meteorològica.

Al llarg de dissabte, la neu cobrirà progressivament les muntanyes pintant de blanc el paisatge i marcant l'inici de la temporada d'hivern. Tot i que altres zones de Catalunya gaudiran de cels assolellats, el vent es farà notar, obligant a abrigar-se.

Diumenge: abrics i paisatges hivernals

Diumenge consolidarà el canvi d'estació. Les nevades continuaran al Pirineu i el vent s'intensificarà, afectant gran part del territori català. Masip va advertir amb humor que caldrà “portar pedres a les butxaques per no sortir volant”.

Les baixes temperatures obligaran a desempolsar guants, bufandes i gorres, donant fi al pont amb un ambient plenament hivernal.

Els vents forts també podrien generar incomoditats, especialment en àrees obertes. Per això, es recomana evitar desplaçaments innecessaris i romandre atents a les actualitzacions meteorològiques.

Avisos d'altres experts

Gori Masip no és l'únic que ha alertat sobre aquest canvi brusc. Fa dies que organismes meteorològics i altres professionals adverteixen sobre l'arribada de la neu i el fred. Entre ells hi ha tant el Servei Meterològic de Catalunya o experts com Francesc Mauri i Roberto Brasero.

Aquest esdeveniment marca el començament d'un hivern que podria ser més intens del que és habitual. Les imatges del Pirineu cobert de neu podrien ser només un avenç del que ha de venir les pròximes setmanes.

Aquest cap de setmana llarg serà un recordatori de la naturalesa impredictible del clima a Catalunya. Des de temperatures agradables fins a nevades i vents gèlids, l'advertiment de Masip convida a preparar-se per a qualsevol escenari.