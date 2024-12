El terrible panorama que dibuixa Francesc Mauri per al cap de setmana

per Sergi Guillén

Francesc Mauri és una de les veus més respectades a la meteorologia de Catalunya. A través del vostre compte de X (antic Twitter), informa diàriament sobre el clima. Amb un estil clar i directe, comparteix alertes, recomanacions i anàlisis detallades.

Les seves publicacions, sempre acompanyades d'imatges o vídeos, han fidelitzat milers de seguidors que confien en les previsions. Aquesta setmana Mauri ha alertat d'un episodi climàtic intens per al Pirineu durant el cap de setmana.

Segons els seus missatges, els amants de la muntanya hauran d'extremar les precaucions. Les nevades, acompanyades d'un fred àrtic, pinten un panorama complicat per als que planegin activitats a l'aire lliure.

Nevades generalitzades i un fred extrem

Mauri adverteix que la neu caurà a totes les cotes del Pirineu durant el diumenge, començant des de dissabte a la tarda. Aquest fenomen no es limitarà a una "nortada" seca habitual que afecta només la Vall d'Aran. Per contra, es tracta d'un sistema humit, procedent de l'Àrtic, que provocarà precipitacions importants a tota la serralada.

La baixada de temperatures serà dràstica i generalitzada, amb un fred rigorós dominant a partir de diumenge. Les imatges compartides pel meteoròleg mostren paisatges nevats, il·lustrant la intensitat de l'episodi que s'acosta. A més, les condicions ventoses poden complicar encara més la situació.

Precaucions per als excursionistes

Un dels missatges més emfàtics de Mauri està adreçat als excursionistes. Segons explica, dissabte al matí serà relativament tranquil, amb un clima apte per a activitats en alta muntanya. Tot i això, adverteix que la situació empitjorarà ràpidament cap al migdia.

Per això, insisteix en la necessitat de planificar amb prudència i evitar riscos innecessaris. Per als qui no puguin posposar els seus plans, recomana mantenir-se informats i equipats.

La nevada no només afectarà els cims alts, sinó que baixarà ràpidament de cota, cobrint gran part del territori pirinenc. A més, destaca que les temperatures sota zero i els forts vents poden generar situacions perilloses, fins i tot per a excursionistes experimentats.

La previsió per a la setmana següent

Tot i el panorama complicat del cap de setmana, Mauri assenyala que a partir de dilluns el clima millorarà de mica en mica. Les condicions més severes es concentraran en els propers dos dies, especialment a les zones d'alta muntanya. Tot i això, adverteix que el fred intens persistirà, per la qual cosa és important mantenir-se abrigat.

En definitiva, el missatge de Francesc Mauri és clar: precaució, planificació i respecte per la natura. Aquest episodi hivernal recorda la força de la meteorologia als entorns muntanyosos i la importància d'escoltar els experts.

Els advertiments de Mauri no només conviden a la prudència, sinó també a valorar la feina dels que, com ell, dediquen els seus dies a alertar i protegir la població.