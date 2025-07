Marc Ribas explica els secrets de la nova temporada de 'Joc de Cartes Estiu' a TV3

per Duna Costa

L'esperada versió estiuenca de ‘Joc de Cartes’ torna a TV3 el pròxim 6 d'agost amb Marc Ribas al capdavant. Promet un format més fresc, directe i ple de sorpreses. Lluny de quedar-se en el restaurant tradicional, aquesta temporada busca capturar l'essència de la cuina catalana en el seu hàbitat natural: locals oberts amb clients reals, sota pressió i sense filtres.

El que canvia a ‘Joc de Cartes Estiu’

Ribas ha avançat a RAC1 que aquesta nova edició incorporarà el públic dins del restaurant, cosa que eleva la tensió i el realisme de cada servei. Aquesta aposta trenca amb la versió clàssica, més tancada i controlada, i converteix el programa gairebé en un híbrid entre concurs gastronòmic i reality.

A més, el xef insisteix que no vol conèixer prèviament els restaurants participants ni els seus propietaris: "només sé la zona", confessa, per evitar preparar-se i mantenir l'espontaneïtat i frescor en la gravació.

| TV3, XCatalunya, Oleg Toka Art

Aquest plantejament no està exempt de tensió: Ribas assenyala que ha rebutjat certs plats per considerar-los inadequats i fins i tot ha patit alguna intoxicació després de les gravacions. Sens dubte, el punt més polèmic i humà que torna a la pantalla.

Una defensa de la cuina catalana

En la seva entrevista amb Toni Clapés, Ribas llança una crítica reflexiva: “A Catalunya no es fa cuina catalana”, lamenta, en constatar que els menús estan plens de productes estrangers i pocs plats autòctons reals. Reconeix que, encara que existeixin estrelles Michelin, el dia a dia de la gastronomia local s'ha orientat cap al que és “guai”, l'internacional, en detriment del veritable sabor de casa.

També denuncia el pobre ús del català a les cartes. Menys del 50 % són en l'idioma i amb prou feines un 3 % sense faltes ortogràfiques. Des d'aquest prisma, la nova edició no només serà un espectacle, sinó un exercici de defensa cultural.

| XCatalunya, Joc de Cartes

On i quan es veuran els capítols més suggerents

Aquest estiu, Ribas recorrerà Vallès, Maresme, Costa Brava i Barcelona, seguint la carretera amb la seva icònica furgoneta. La selecció inclou des de terrasses amb encant, tapes de somni fins a arrossos i locals romàntics. Els espectadors veuran de prop les vivències de cada local i la reacció del xef davant de públics espontanis.

El programa es presenta com un viatge gastronòmic i humà. Cada servei serà una prova real. I Ribas adverteix: no tot serà bonic. Hi haurà moments de tensió, d'enfadament, i també de revelació.

El que es presenta amb l'arribada de l'estiu

A les xarxes, les declaracions del xef han generat debat entre seguidors i hostalers. A X, alguns usuaris han respost a les seves crítiques sobre la cuina catalana, qüestionant si la televisió hauria d'influir en les cartes dels restaurants.

| TV3

Des dels mitjans, es destaca el to sincer i crític de Ribas. A Catalunya Ràdio, apunten que la seva aposta pels directes i la transparència aporta credibilitat. En aquest sentit, la temporada d'estiu es perfila com una continuació de la seva aposta per la proximitat i l'honestedat culinària.

‘Joc de Cartes Estiu’ arrenca el 6 d'agost amb una evolució clara: viure la cuina en directe i sense filtres, promocionar la gastronomia local i oferir punts de vista crus sobre la realitat del sector. Ribas, amb el seu característic equilibri entre exigència i humor, promet revelacions, tensió i autenticitat.