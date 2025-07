Judit Mascó a l'hospital: Què li ha passat

per Duna Costa

La model i presentadora catalana Judit Mascó, de cinquanta-cinc anys, ha generat preocupació en anunciar que haurà de guardar repòs després de patir una lesió greu mentre jugava a tenis. La notícia, compartida per ella mateixa al seu compte d'Instagram, ha estat confirmada per mitjans com La Vanguardia i HOLA, i confirma que Mascó serà operada i romandrà amb immobilització durant diverses setmanes.

Del partit al quiròfan

Va ser durant una trobada amistosa a la pista de tenis on la model, apassionada de l'esport, va sentir un dolor fort al tendó d'Aquil·les. Segons va confirmar públicament, va ser “Jugant a tenis, trencament tendó d'Aquil·les”. Ho va pujar juntament amb fotos a la llitera i un peu embenat i enguixat. La van operar d'urgència i va sortir bé del quiròfan. Tal com va explicar, “s'acosten setmanes de repòs i molta paciència”, una fórmula que pot allargar-se de quatre a sis mesos si acompanya el tractament físic.

Suport del seu cercle proper

La reacció va ser immediata. Seguidors i col·legues li han enviat missatges carregats d'afecte. Des de celebritats com Ana Milán, Blanca Romero, Candela Peña, fins a l'extenista Àlex Corretja, que va enviar un missatge donant suport a la seva companya d'esport: “Un esport molt intens. Ànims”.

| Instagram Judit Mascó

A les xarxes, se la va veure en una imatge al costat del seu marit, Eduard Vicente, sent retirada de la pista sense recolzar el peu, reflectint un moment de vulnerabilitat contrastat amb la senzillesa i fortalesa que sempre la caracteritzen.

Una pausa forçada

Judit Mascó no només és una figura consagrada de la moda —l'única espanyola a la portada de Sports Illustrated i Vogue USA— sinó també una professional multitasca. És ambaixadora de campanyes, col·laboradora en mitjans i mare de quatre filles. La seva agenda, marcada per passarel·les i compromisos, s'haurà de reajustar. Aquest estiu, caracteritzat per viatges i actes socials, es transformarà en un període dedicat a la seva recuperació.

La seva carrera es caracteritza per un equilibri entre projecció internacional i discreció personal. Ara, tot i la lesió, manté aquest estil proper i proactiu. Va compartir el procés mèdic sense dramatismes, mostrant agraïment pel suport rebut.

| XCatalunya, Instagram Judit Mascó

Què implica un trencament d'Aquil·les a la seva edat

A aquesta edat, una lesió al tendó d'Aquil·les requereix atenció especialitzada. És l'estructura que connecta el bessó amb el taló i en trencar-se provoca dolor agut, limitació de moviment i la necessitat d'intervenció immediata. La rehabilitació inclou fisioteràpia, repòs absolut i, en alguns casos, atenció ambulatòria a llarg termini. Tot i que el procés és dur, els metges coincideixen que, amb constància, pot recuperar gran part de la seva mobilitat original.

El missatge que va compartir Mascó il·lustra la seva fortalesa: “Ja operada i tot bé”, seguit de recomanacions per prendre-s'ho amb calma. Aquesta serenitat ha estat elogiada per la seva comunitat, que valora la seva actitud sense dramatismes. És clar que, tot i que el seu estiu es vesteixi de repòs, la seva ment i el seu entorn romanen ferms.

La model afronta aquest sotrac amb una recepta coneguda. Exercici, paciència, bona companyia i positivitat. El focus se centrarà en la seva evolució durant les setmanes vinents. S'esperen cures clíniques, avenços en fisioteràpia i, potser, l'abandonament d'activitats d'alt impacte com el tenis.