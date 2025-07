Jordi Gil deixa 'Tot es mou' i Helena Garcia Melero, però continua a TV3: Nou destí

Des del seu salt a ‘Tot es mou’ el febrer de 2018, Jordi Gil es va convertir en una cara familiar per a l’audiència, consolidant un duet eficaç al costat de Helena Garcia Melero. Tots dos van mantenir un to fluid i proper, aportant frescor a un magazín que combinava informació amb entreteniment, i van aconseguir connectar amb una audiència fidel. Aquell tàndem va funcionar tan bé que, quan el setembre de 2022 el programa es va traslladar a la franja dels matins, la seva popularitat es va mantenir sòlida, assolint quotes superiors al 14 % de share.

Ara, la marxa de Gil trenca aquesta complicitat televisiva que tants èxits ha atorgat a l’espai. La seva sortida representa un gir no només professional, sinó també emocional per als espectadors. Veure un presentador que ha estat columna vertebral del format fer el pas cap a un altre rol a TV3 suposa una sacsejada per a ‘Tot es mou’ i els seus seguidors.

Un nou gir: adeu a 'Tot es mou', hola a Madrid

Després de més de cinc anys com a copresentador de ‘Tot es mou’ i una llarga estada a Madrid com a corresponsal del programa, Jordi Gil deixa el format. La seva marxa no és un abandonament, sinó una reubicació estratègica dins de la casa, tot i que ara a la secció d’esports. El periodista es trasllada a Esport3 per oferir contingut esportiu.

| TV3

El que revelen les xarxes i el gir esportiu

Més enllà del repàs habitual a Instagram, els últims moviments de Jordi Gil deixen pistes reveladores. Als comptes vinculats a Esport3 ja s’hi observen referències a la seva incorporació. Un reel recent del canal mostra moments del seu primer dia a l’estudi esportiu, cosa que reforça que aquest canvi no és circumstancial.

A les seves històries personals, Gil ha compartit imatges que reflecteixen aquest canvi. S’hi han vist escenes amb companys d’Esport3, detalls de la sala de control esportiu i alguna captura d’entrenaments retransmesos. Tot plegat embolcallat en aquell to professional, però proper al qual ja ha acostumat els seus seguidors.

La transició a l’esport també porta el retrobament amb una rutina més estable. Estant a Catalunya, evitarà els desplaçaments constants. I pel que sembla, això alleujarà la distància amb Patricia Centeno, la residència de la qual segueix ferma a casa, oferint un equilibri més còmode en l’àmbit personal. Aquest aspecte, tot i ser discret, afegeix un valor humà al canvi.

Mentrestant, Helena Garcia Melero segueix com a eix central del magazín. Amb la marxa de Gil, el seu paper augmenta, no només com a presentadora, sinó com a figura principal en la reconfiguració del programa. El seu repte serà mantenir l’essència de ‘Tot es mou’ i acompanyar l’arribada de noves cares que reforcin la complicitat que tant ha caracteritzat el format.

Context i antecedents a TV3

Gil no és la primera cara de ‘Tot es mou’ que assumeix nous rols a la cadena. Un cas paradigmàtic és el de Francesc Sòria, que en el seu dia es va apartar temporalment del plató després del naixement de la seva segona filla el juny de 2018 i va tornar poc després amb una emotiva connexió familiar que va reforçar el seu perfil mediàtic dins del mateix programa. Aquella pausa no va suposar un adeu, sinó una transició temporal que va permetre a TV3 mantenir el seu vincle amb l’audiència gràcies al seu retorn proper i autèntic.

| TV3

De la mateixa manera, Lluís Marquina, després de dimitir el 2021 per motius personals, va tornar com a corresponsal des d’Andorra, convertint una retirada aparent en una oportunitat professional renovada. Aquestes trajectòries il·lustren com TV3 reubica els seus presentadors per adaptar-se a esdeveniments personals o necessitats editorials, transformant baixes en plató en noves responsabilitats, i mantenint així la visibilitat de les seves cares més reconegudes.

Conseqüències per al magazín i el nou paper de Gil

Amb el seu fitxatge per Esport3, Jordi Gil no només abandona ‘Tot es mou’, sinó que obre una nova etapa professional centrada en esport, un àmbit en què TV3 vol reforçar-se. Esport3 ha guanyat visibilitat gràcies a formats com Gol a Gol o Futbol Int, i la presència d’una cara com la seva podria aportar frescor i solidesa al canal. A més, treballar des de Catalunya li aporta més estabilitat personal, en reduir-se els desplaçaments sense perdre projecció mediàtica.

Per la seva banda, ‘Tot es mou’ afronta una renovació més profunda sense un dels seus pilars consolidats. Helena Garcia Melero queda al capdavant del projecte, amb la responsabilitat de mantenir l’essència i la connexió amb una audiència fidel. L’arribada de nous presentadors o col·laboradors serà clau per omplir el buit deixat. El repte del programa serà mantenir el seu equilibri entre entreteniment i actualitat sense perdre dinamisme.