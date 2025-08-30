Trist succés que va acabar amb la vida d'una de les joves promeses catalanes de la televisió

La dècada dels noranta va ser una època daurada per a la ficció de TV3. Un període en què sèries com Secrets de Família es van convertir en part de la vida de milers de llars catalanes. Les seves trames i personatges són recordats amb un afecte especial, però darrere les càmeres s'hi amaguen històries que van més enllà del guió.
Una d'elles està marcada per la tragèdia i el record inesborrable d'una jove actriu el talent de la qual brillava amb una llum immensa. La seva prometedora carrera, que avançava a passos de gegant entre la televisió i el teatre, es va veure truncada de manera abrupta, deixant un buit immens en el món de l'espectacle i en la memòria dels espectadors que la van veure néixer com a estrella.
Marta Ollé, la inesborrable Farners de "Secrets de Família"
Marta Ollé va irrompre a la petita pantalla amb una frescor i una maduresa interpretativa impròpies de la seva joventut. A Secrets de Família, donava vida a Farners Llorenç, una jove mare soltera que lluitava per tirar endavant, un personatge que va connectar profundament amb l'audiència per la seva vulnerabilitat i la seva fortalesa. Tot i els problemes que tenia, sempre trobava moments per ajudar els altres. Tenia una gran relació d'amistat amb el seu veí Marçal (Joan Borràs), que era com un pare per a ella.
De la mateixa generació és Íngrid Rubio, que interpretava Marta. Marta era molt bona amiga de Farners encara que tenien caràcters molt diferents.
Tot i que la televisió li va donar una enorme popularitat, la seva veritable passió era el teatre, on s'havia forjat. Procedent del teatre universitari, formava part d'una brillant generació d'intèrprets.
Ja havia deixat bocabadat el públic amb papers protagonistes en obres com La festa del blat, d'Àngel Guimerà. Es definia a si mateixa com una actriu d'escenari, i el seu talent prometia portar-la al més alt del panorama artístic català.
Una tragèdia que va commocionar el món de la cultura
El 30 de juny de 1996, el mateix dia que feia vint-i-un anys, una notícia va glaçar el cor de la societat catalana.
Marta Ollé va morir tràgicament després de precipitar-se des d'un tercer pis al seu domicili de Barcelona. El seu xicot havia sortit un moment per anar a comprar pollastre a l'ast per dinar. L'impacte en el món artístic va ser demolidor. La notícia va ocupar la portada de La Vanguardia, un fet que demostrava la magnitud de la commoció.
Pocs dies abans, Marta havia debutat al prestigiós Festival Grec de Barcelona amb l'obra L'avar de Molière, dirigida per Sergi Belbel. Els seus companys de repartiment, trencats de dolor, li van dedicar la següent funció, un homenatge damunt l'escenari que tant estimava. El seu funeral a Moià, la seva localitat natal, va congregar familiars i nombroses figures de l'espectacle que van voler donar-li el darrer adeu.
El record de Marta Ollé perdura com el d'una estrella apagada massa aviat, just quan la seva llum començava a brillar amb més intensitat. La seva breu, però impactant carrera va deixar una empremta inesborrable, i el seu tràgic final ens recorda la fragilitat de la vida. Avui, dues dècades després, la seva memòria segueix viva en aquells que l'admiraven i en la història d'una televisió que la va veure néixer.