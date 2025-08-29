El debut d'Ingrid Rubio en una telenovel·la de TV3: Segur que no recordes la seva parella

El nom d'Ingrid Rubio evoca de seguida una prestigiosa carrera al cinema, avalada per un premi Goya. Els seus papers memorables l'han consolidat com una de les actrius més talentoses de la seva generació. El seu rostre està lligat a la pantalla gran i a personatges d'una enorme complexitat dramàtica.
Tanmateix, com tota gran estrella, els seus inicis van ser molt més discrets, tot i que igualment prometedors. Molt abans de triomfar al cinema, una jove Ingrid Rubio va fer els seus primers passos professionals en una de les telenovel·les més exitoses de la història de TV3.
Els primers passos d'una futura estrella a "Secrets de família"
A mitjans dels noranta, amb tot just vint anys, Ingrid Rubio s'incorporà a l'elenc de Secrets de família. Va interpretar la Marta, un personatge que va irrompre amb força en les complexes trames de la família Riera. Aquest paper va suposar la seva primera oportunitat professional i la carta de presentació davant el gran públic català.
L'actriu va demostrar des del primer moment una naturalitat i un talent innats, defensant un personatge juvenil que ben aviat connectà amb l'audiència. La seva feina en aquesta producció diària no només va ser una escola intensiva, sinó també el trampolí que la llançaria directament a l'estrellat.
Va ser la seva participació en aquesta sèrie la que va cridar l'atenció del director Carlos Saura. Saura, mort fa dos anys i parella d'Eulàlia Ramon (Nissaga de Poder) la va fitxar poc després per a la pel·lícula Taxi. Un paper que li valdria el Goya a Millor Actriu Revelació.
Una parella de ficció que ara seria criticada
Dins de les trames de Secrets de família, el personatge d'Ingrid Rubio vivia una intensa història d'amor amb Claudi. El personatge de Claudi va ser interpretat per un actor molt estimat avui dia: Francesc Orella.
En aquell moment, Orella ja era un rostre conegut de l'escena catalana, però encara estava lluny de convertir-se en el fenomen mundial que seria anys més tard gràcies a Merlí. La química entre Rubio i Orella a la pantalla va ser innegable, regalant als espectadors una de les relacions més recordades de la sèrie.
La diferència d'edat entre ambdós personatges - que no va implicar grans problemes a la sèrie - avui seria molt criticada.
La història d'Ingrid Rubio i Francesc Orella en aquesta mítica sèrie de TV3 és un recordatori de l'increïble talent que ha sorgit de la ficció catalana. Aquella parella de joves actors, que van viure un romanç a la petita pantalla, acabà conquerint el cinema i la televisió en l'àmbit nacional i internacional.
Són molts els joves talents que han començat a TV3. De fet, a l'exitosa Merlí amb Francesc Orella com a protagonista vam poder veure Carlos Cuevas. El de Molins de Rei debutà molt jove com a Biel a Ventdelplà i a partir d'aquí la seva carrera no va deixar de créixer.