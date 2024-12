El triomf d'Àlex Monner com a actor després del seu pas a Polseres Vermelles com a Lleó

Polseres Vermelles és una sèrie catalana que ha marcat tota una generació per la seva capacitat d'emocionar i connectar amb el públic. La trama gira al voltant d'un grup d'adolescents que, enfrontant-se a greus problemes de salut, formen una entranyable amistat en un hospital. La sèrie es va fer famosa a tot el món per la seva gran capacitat per abordar temes complexos com la superació, l'amistat i la vida des d'una perspectiva profundament humana.

Entre els seus personatges destaca Lleó, interpretat per Àlex Monner. Lleó és el líder natural del grup, carismàtic i valent. Que, malgrat haver perdut una cama pel càncer, manté una actitud optimista i una força que inspira a tots.

La seva relació amb els altres "polseres" com en Jordi, Roc, Ignasi o la Cristina mostra com el companyerisme pot transformar moments foscos en aprenentatges plens de llum. Àlex Monner va rebre elogis per la seva gran interpretació, consolidant-se com un dels actors joves més prometedors de Catalunya, catapultant així la seva carrera com a actor.

| TV3

Els seus treballs com a intèrpret després de la sèrie

Nascut a Barcelona l'any 1995, Àlex Monner té ja 29 anys, i encara que és jove, a la seva esquena té ja una llarga trajectòria en el món de la interpretació. El seu primer paper va ser a la pel·lícula de Pau Freixas, Héroes, i després va formar part de la seva altra producció juntament amb Albert Espinosa, la sèrie Polseres Vermelles.

Després del seu pas per la sèrie el 2013, el català ha tingut un extens recorregut a la petita pantalla, amb grans sèries que han triomfat a Catalunya o també Espanya. De la mà de Telecinco ha format part de l'elenc de personatges de grans produccions com Se quien eres o Vivir sin permiso.

Àlex també va arribar a aparèixer a la famosa sèrie Élite de Netflix, on va participar en un total de tres episodis. D'altra banda, Monner també ha tingut una extensa carrera en el món cinematogràfic. Mentre treballava a Polseres Vermelles va estar en pel·lícules de renom com Los niños salvajes o REC 3: Génesis.

A partir de llavors, ha tingut una aparició constant en llargmetratges tant catalans com espanyols. El 2015 el vam poder veure a Barcelona, noche de invierno, L'artèria invisible, Solo química i Summer Camp, sent aquest el seu any més prolífic.

Actualment, l'actor segueix actiu en el món de la interpretació, sent la minisèrie La ley del mar un dels seus últims projectes en aquest any. També el 2024 ha format part de la pel·lícula de terror El llanto, dirigida per Pedro Martín Calero, on fa el paper de Pau.

Així doncs, Àlex sens dubte ha estat el membre de les Polseres Vermelles que més lluny ha arribat com a actor. Mentre altres com Nil Cardoner han tingut un perfil més baix, el català ha exprimit al màxim el seu talent fins al dia d'avui.