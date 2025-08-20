Todos se emocionan tras la feliz noticia familiar de Carolina de Mónaco: las fotos

Carolina de Mónaco no necesita presentación. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una figura de referencia en la realeza europea, tanto por su estilo como por su discreción. Pero más allá de su imagen pública, hay objetos que la acompañan desde hace décadas.

Uno de ellos es el Pacha III, su emblemático yate de 36 metros, convertido ya en un símbolo del verano monegasco. Este año, la embarcación ha sido escenario de una celebración doble: el 40 cumpleaños de su nuera Beatrice y la espera de un nuevo miembro en la familia.

Carolina de Mónaco espera la llegada de su nieta

Beatrice, periodista y aristócrata italiana, ha elegido la Costa Azul para celebrar este momento tan especial. Acompañada de su marido, Pierre Casiraghi, y sus hijos Stefano y Francesco, ha disfrutado de unos días de desconexión en alta mar.

Pero esta escapada no ha sido una más. Borromeo se encuentra embarazada de su primera hija, lo que ha convertido esta travesía familiar en una celebración por partida doble. A pesar de estar en una etapa avanzada de embarazo, Beatrice no ha renunciado al mar.

Desde la borda del Pacha III, se la vio luciendo su barriga con un bañador de estampado leopardo, vestido blanco camisero. Todo mientras observaba cómo Pierre y los niños disfrutaban de trampolines, tirolinas e incluso una sesión de buceo.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi han disfrutado de sus vacaciones

También hubo tiempo para los planes en pareja. Beatrice cambió el look playero por un vestido midi con motivos florales y salió a pasear con Pierre por el puerto de Saint-Tropez, donde compartieron una tranquila velada en una terraza.

Entre las visitas a bordo del yate destacó la del piloto Charles Leclerc, buen amigo de los Casiraghi. La conexión entre el piloto y la familia Grimaldi no es nueva. Tanto Pierre como Andrea asistieron a una fiesta privada para celebrar una victoria suya en el Gran Premio de Mónaco.

La confirmación del embarazo llegó por parte de la periodista Inga Griese, amiga de Beatrice tras coincidir con ella en un desfile en Roma. "Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice, que está esperando una niña", escribió.

La familia Casiraghi-Borromeo atraviesa así un momento muy especial, marcado por la llegada de un nuevo bebé. Además, disfrutan de jornadas de verano en alta mar, todo envuelto en ese halo de elegancia que siempre ha acompañado a los Grimaldi.