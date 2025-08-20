El programa increïble que presentarà María Patiño de la mà de Belén Esteban

El retorn de María Patiño a la televisió ha sorprès molts, ja que ho farà en un format completament renovat i amb grans suports al seu costat. La periodista recupera el seu paper de presentadora en directe, aquesta vegada al canal Ten, després de l'intent fallit de La Familia de la Tele. Ho farà envoltada de dos col·laboradors de pes: Belén Esteban i Kiko Matamoros.
El nou programa portarà per títol No Somos Nadie i neix de la mà de La Osa Producciones, que ha decidit apostar per rostres que sempre generen interès. La productora vol repetir la fórmula de proximitat, polèmica i entreteniment que va convertir aquest trio en imprescindibles de la televisió en la seva etapa passada. L'elecció no és casual, ja que tant Patiño com Esteban i Matamoros mantenen un fort vincle amb l'audiència.
El moviment ha suposat també un canvi important a la graella de Ten, ja que Carlota Corredera ha estat relegada als divendres. La presentadora feia mesos que era al capdavant de l'espai, intentant consolidar-lo després de la caiguda d'audiències, però la cadena ha preferit apostar per rostres més reconeguts. El seu paper serà ara secundari i limitat a una sola emissió setmanal.
Per a María Patiño suposa una nova oportunitat de demostrar que la seva capacitat per mantenir la tensió del directe segueix intacta. La seva experiència en programes com Socialité o Sálvame la converteix en una figura versàtil i preparada per sostenir un format que promet ser intens. La periodista s'ha mostrat il·lusionada en les seves primeres declaracions, tot i que també conscient de la responsabilitat que implica liderar aquest nou repte.
Belén Esteban i María Patiño tornen amb força
Belén Esteban, per la seva banda, afronta aquest projecte amb una barreja d'il·lusió i naturalitat, ja que torna al terreny en què sempre s'ha sentit còmoda: la tertúlia televisiva. La col·laboradora s'ha guanyat un lloc a la cultura popular espanyola gràcies al seu estil espontani i a la seva connexió directa amb el públic. La seva presència serà fonamental per donar frescor i proximitat a les diferents seccions del programa.
Kiko Matamoros completa el trident i ho fa amb la seguretat que el seu perfil crític i polèmic segueix despertant interès. El col·laborador ha estat sempre un contrapunt perfecte per als discursos dels seus companys, generant debats intensos que l'audiència aprecia. La seva incorporació reforça l'aposta de Ten per un espai en què l'enfrontament d'idees serà constant.
La Osa Producciones confia plenament en aquest format per aconseguir captar un públic que s'ha dispersat després de la desaparició d'altres programes del cor a la televisió generalista. No Somos Nadie es presenta com un espai que no renuncia a l'espectacle ni a les emocions fortes, però amb un estil adaptat a la nova realitat audiovisual. La intenció és atreure tant l'espectador fidel com les noves generacions que consumeixen televisió d'una altra manera.
Un dels grans atractius serà la dinàmica en rigorós directe, una fórmula que garanteix frescor i evita la rigidesa dels espais gravats. Per a Patiño, aquest element és clau, ja que permet una connexió més immediata amb l'espectador i dona peu a reaccions inesperades dels col·laboradors. La cadena confia que aquesta proximitat sigui determinant per millorar les xifres d'audiència.
La notícia del desplaçament de Carlota Corredera als divendres no ha passat desapercebuda i ha generat tota mena de comentaris a l'entorn televisiu. La presentadora havia defensat el programa amb esforç, però el tiró mediàtic de Patiño i Esteban ha acabat imposant-se. Tot i que el seu paper es veurà reduït, continuarà vinculada al canal amb nous projectes en estudi.
L'estrena de No Somos Nadie representa un intent clar de Ten per ocupar el buit que va deixar Telecinco després del final de Sálvame. El canal vol consolidar-se com un espai en què els realities i els debats del cor tinguin cabuda, sense perdre el to proper que caracteritza aquest tipus de formats. El repte serà mantenir l'interès setmana rere setmana en un panorama mediàtic tan competitiu.