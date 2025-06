Tota la veritat sobre Carles III i els fills del príncep Harry

La princesa Lilibet va complir quatre anys enmig del silenci institucional de la Família Reial britànica. Ni el seu avi, el rei Carles III, ni els seus oncles, els prínceps de Gal·les, van publicar cap felicitació a les xarxes socials. Per a molts observadors, això va ser una prova més de les profundes esquerdes que divideixen els Windsor des que el príncep Harry i Meghan Markle van abandonar les seves funcions reials.

Però el silenci no sempre significa indiferència. Segons declaracions recents recollides per The Mirror, el rei Carles III sí que va recordar l'aniversari de la seva neta, i ho va fer des d'una postura molt més humana del que l'etiqueta reial permet mostrar en públic.

Dolor silenciós rere els murs del palau

Jennie Bond, excorresponsal reial de la BBC, va compartir que el monarca britànic estaria profundament adolorit per la distància que el separa dels seus nets més petits. “Només puc imaginar el dolor que Carles deu sentir en pensar en tot el que es perd. Són anys i moments inoblidables que, un cop transcorreguts, es perden per sempre”.

| Instagram, XCatalunya, naeprai

Aquestes paraules revelen una imatge molt diferent del Carles fred i distant que molts han imaginat. Segons l'experta, el rei estaria devastat emocionalment per no poder compartir el creixement de Lilibet i Archie, que viuen a Califòrnia amb els seus pares, allunyats de les estrictes regles de la corona.

La celebració íntima de Meghan

Mentrestant, Meghan Markle va optar per una via més personal i emotiva. Al seu compte d'Instagram, va publicar una tendra imatge amb Lilibet abraçada al seu pit durant un passeig en llanxa. El text que acompanyava la foto deia: “Feliç aniversari a la nostra preciosa nena!

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Avui fa quatre anys que va arribar a les nostres vides – i cada dia és més brillant i millor gràcies a això”. La imatge, en què per primera vegada es mostra parcialment el rostre de la nena, va ser interpretada per molts com un intent d'aproximació emocional al públic… però també com un recordatori de tot el que la família s'està perdent.

El que més fa mal al rei

Jennie Bond també va revelar un detall encara més íntim: el que més fa mal a Carles III no és la distància física, sinó el fet de no poder construir records reals amb els seus nets. El rei, ja en una etapa madura de la seva vida, sent que el temps corre en contra seva i que cada any perdut amb Lilibet i Archie és irrecuperable.

A més, és conscient que aquests nens creixeran sense tenir un vincle afectiu directe amb les seves arrels britàniques ni amb els símbols de la monarquia que ell representa. Per a algú que ha dedicat tota la seva vida al tron, aquesta és una ferida profunda.

El secret final: Carles III sí que va enviar el seu missatge

El més interessant, però, ha romàs en privat… fins ara. Segons una font anònima molt propera a Clarence House, el rei va enviar una carta manuscrita a Lilibet pel seu aniversari. No va ser pública, ni tampoc enviada per canals oficials. Va ser una carta personal, amb paraules de l'avi que el món no veu.

En ella, Carles hauria inclòs una petita anècdota sobre Harry de petit, desitjant que algun dia pugui explicar-la en persona a Lilibet. Un gest silenciós, fora de càmeres, però carregat d'emoció… i d'esperança.