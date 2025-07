Baixa temporal d'Helena Garcia Melero: Qui la substitueix

per Pol Nadal

Helena García Meleroo, rostre insubstituïble de TV3 durant més de tres dècades, ha sorprès per primera vegada en deixar la seva cadira a Tot es mou per una baixa temporal. Aquest parèntesi arriba quan menys s’esperava i amb el final de temporada a la vista, fet que ha generat expectatives en l’audiència i en l’equip del programa.

El divendres 4 de juliol, els espectadors van notar l’absència de Melero a Tot es mou, un programa que presenta diàriament sense fallar. Fins aquell dia, ningú no l’havia substituïda, ni tan sols durant breus descansos. El seu estil dièsel, la seva energia constant i la seva credibilitat l’han convertida en un pilar del canal.

Aquesta baixa, comunicada per Melero amb un simple “fins demà” en acomiadar-se, no augura vacances, sinó una retirada de deu dies per motiu personal. Descansarà fins al 14 de juliol, reprenent el programa durant l’última setmana, que conclourà amb un especial des de Montserrat el 18 de juliol.

| 3Cat, XCatalunya

Cares conegudes al capdavant

Davant l’absència de Melero, TV3 ha optat per dues presentadores del mateix equip de Tot es mou, reforçant la seva aposta pel talent intern.

Sara Loscos, de 45 anys, habitual a les taules del programa i periodista amb àmplia experiència, assumeix la conducció. Casada amb el professor Jordi Graupera i mare de dues filles, aporta fins i tot energia estival: ja va substituir Melero en una etapa d’estiu anterior del magazine.

Al seu costat, la periodista Georgina Arnau, coneguda també per la seva faceta musical com a “Genna”, acompanya a les seccions d’actualitat, col·laborant des de la taula del programa. El seu perfil fresc i professional reforça la nova dinàmica durant aquest impàs.

| TV3, Drogatnew

Albert Aguilera, director de Tot es mou, va ser protagonista d’un gest emotiu quan va cedir la responsabilitat de la cadira a Loscos, permetent que Melero, si volgués, pogués retirar-se del plató sense que el programa se’n ressentís.

IGTV i xarxes socials han mostrat l’afecte del públic cap a Melero: múltiples comentaris expressen que “es nota la seva falta” i destaquen la naturalitat amb què el seu relleu afronta la responsabilitat. TV3, per la seva banda, ho ha presentat com un descans merescut i ben planificat, sense alarmismes.

El retorn esperat i el que està per venir

La tornada d’Helena el 14 de juliol coincidirà amb una setmana molt especial: finalitzar temporada i preparar un programa únic des de Montserrat, per celebrar el mil·lenari del lloc, combinant turisme, espiritualitat i cultura elnacional.cat. A més, coincidirà amb l’adeu d’Aguilera a la direcció, per donar pas a Roser Plana.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Aquest tancament marca un abans i un després: una etapa de transició per al magazine. En aquest context, serà especialment interessant veure com Melero reprèn el pols del programa després de la seva absència.