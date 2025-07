Pilarin Bayés la fa grossa amb la Creu de Sant Jordi: la 'sanció' de la Generalitat

L'entranyable Pilarín Bayés torna al centre de l'actualitat després de confessar a ‘Els teloners del Versió RAC1’ que ha perdut la seva preuada Creu de Sant Jordi en tres ocasions. Lluny d'un descuit inofensiu, relata que en l'última ocasió va haver de pagar per reposar la distinció, cosa que va desfermar un debat genuí sobre els protocols de la Generalitat. Una sanció inadvertida o un mer tràmit burocràtic? Aquí t'ho expliquem amb tot luxe de detalls.

La il·lustradora confessa el caos amb la Creu de Sant Jordi

En una entrevista emocional i propera emesa el 27 de juny de 2025, Bayés va revelar amb franquesa que porta la Creu sempre a la solapa per a ocasions especials. Tanmateix, en to còmplice, va admetre: “M’han donat tres vegades la Creu de Sant Jordi perquè l’he perduda”. A més, va afegir que l'última vegada que va demanar el reemplaçament no va ser tan senzill com abans: “Em van dir que havia de pagar. Això depèn… del Govern de torn”.

Què hi ha darrere del protocol de reposició?

La Creu de Sant Jordi — un dels màxims guardons de la Generalitat — s'atorga per mèrits a la cultura catalana. Reposar-la no hauria d'implicar un cost per al guardonat, tot i que pot comportar certa complexitat administrativa, sobretot si el tràmit es fa temps després d'haver estat atorgada.

| ACN, XCatalunya

Segons Bayés, el procediment ha canviat: va pagar per una nova insígnia fa “dos o tres anys” quan es van adonar que estava al registre, però la joieria va exigir el pagament. L'artista es va afanyar a aclarir que no culpa directament cap polític — “Pere Aragonès segur que me la donaria, però els de la joieria no” — deixant el focus en el procés, no en una maniobra política.

La Barcelona de Bayés: molt més que la Creu de Sant Jordi

Pilarín Bayés és activa a les xarxes amb més de 150.000 seguidors, tot i que reconeix entre rialles que no domina la tecnologia. Es descriu “barallada amb les màquines”, però defensa l'artesania davant la intel·ligència artificial: “El secret dels artesans i dels creatius és ser únics, una mica imperfectes…”

La seva energia no coneix límits: dibuixa fins a altes hores, alternant amb passejades, misses i projectes com un mural a Teià i biografies de dones destacades. Una d'elles, una astrònoma que va treballar amb la NASA i una altra, una missionera assassinada a Haití.

| ACN, Instagram, XCatalunya

Reaccions a les xarxes socials

El cas ha generat comentaris a les xarxes: el perfil oficial de ‘Versió RAC1’ a X va replicar les seves declaracions aquest mateix 30 de juny, cosa que indica que el tema ha calat entre seguidors. A més, el matinal recorda que Bayés ja forma part del selecte club de “les 100 dones més influents de Catalunya” per Forbes, creixent així la seva presència mediàtica.

Des de la Generalitat no s'han fet declaracions públiques, però noves fonts confirmen que existeixen diferents protocols segons el tipus de pèrdua (per deteriorament o inexistent a l'arxiu). Caldrà veure si es clarifica el procés i si, de passada, es resol la polèmica: cal pagar o no?

Un referent cultural

Pilarín Bayés, de 80 anys, continua sent un referent cultural. La seva espontaneïtat, combinada amb un compromís vital envers l'art i la memòria històrica, l'ha convertit en una icona catalana. La seva experiència amb la Creu de Sant Jordi, tot i que anecdòtica, evoca reflexions sobre el valor simbòlic dels guardons i les gestions burocràtiques que els acompanyen.