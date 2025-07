Candela Antón, Berta a 'Merlí', la seva professió actual i un missatge que ho canvia tot

En només unes setmanes, la vida de Candela Antón ha captat una atenció renovada. Lluny de la interpretació que la va llançar a la fama fa deu anys com a Berta a Merlí, avui l'actriu transita camins ben diferents. Cada pas en aquest nou recorregut ha estat avalat per entrevistes, xarxes socials i podcasts, cosa que ens permet explicar una història íntima, ben documentada i molt inspiradora.

De Berta Prats a influencer acadèmica: la seva evolució personal

L'actriu catalana, que va interpretar Berta Prats a la sèrie Merlí (2015‑2018), va confessar sentir-se “molt tocada” després de l'impacte de la popularitat. Com ella mateixa ha expressat, “la fama és terriblement perversa” i la seva experiència com a jove actriu li va ensenyar que la sèrie va ser “una època de clarobscurs”. De manera conscient, va prendre distància de l'estereotip televisiu i va decidir buscar un propòsit que connectés amb la seva vocació original: l'antropologia.

Un entorn rural per créixer: la seva nova vida a Suècia

Des de fa aproximadament un any, Candela viu en un petit poble costaner a l'oest de Suècia amb la seva parella —amb arrels sueques— i la seva filla de dos anys. Buscaven tranquil·litat, natura i espai per criar en un ambient diferent de l'urbà i car de Barcelona. Allà, amb vistes a boscos i camps, ha trobat el refugi ideal per reactivar el seu amor per les ciències socials.

Antropologia, divulgació i podcast: la seva feina actual

Antón ha reprès la seva passió per l'acadèmia: estudia Antropologia mentre col·labora amb National Geographic i la Fundació Palarq al podcast Desenterrando el pasado, que ja supera el milió de reproduccions i compta amb entrevistes a figures com Samantha Hudson, Flavita Banana o Ferran Adrià.

A xarxes com TikTok i Instagram (@candeliousfang) comparteix continguts sobre evolució, cultura i comportament humà, sumant centenars de milers de visualitzacions a Instagram. Un dels seus vídeos recents planteja la pregunta: “Pot modelar la cultura el teu cervell i els teus gens?”, explicant com la neuroplasticitat i l'epigenètica condicionen la nostra biologia.

Declaracions personals: renaixement, aprenentatge i redescobriment

Candela explica que mai va voler ser actriu; va ser un “hobby que se li va anar de les mans” que, gràcies a algú que va creure en ella, li va permetre provar sort. Tanmateix, l'experiència la va assecar emocionalment: “no érem meravellosos, és una feina com qualsevol altra”, va afirmar. Va ser llavors quan va sentir una necessitat vital: "potser sigui tan senzill com això: no estava trobant un lloc que em fes feliç"

Un missatge que ho canvia tot: visibilitzar el saber humà

Candela té una missió clara: normalitzar la divulgació científica, democratitzar l'accés al coneixement i trencar amb l'elitisme acadèmic. Com a antropòloga, considera essencial que la ciència “reverteixi en la societat”. El seu enfocament utilitza preguntes obertes com “Hi ha una altra manera de fer les coses?” per fomentar el pensament crític i per reflexionar