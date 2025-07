Toni Cruanyes preguntado por si es independentista: Su surrealista respuesta

Toni Cruanyes se instaló al frente del Telenotícies Vespre en 2014. Desde entonces ha construido una imagen de profesional intachable y cordial (es licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, con una larga trayectoria internacional). Hace pocos días, protagonizó un momento sorprendente en el programa “APM?” que ha reavivado el debate sobre si, detrás de su postura discreta, se esconde una filiación política concreta. Sin embargo, el periodista no ha querido ponerse etiquetas… aún.

¿Qué ocurrió en APM?

Durante la sección “La televisió és cultura”, el presentador Joel Díaz lanzó una pregunta directa: “Per a tu, que ets català, no pots dir que ets independentista?” Toni, con su habitual serenidad, se limitó a decir: “No, no, no. A ningú no n’ha de fer res i tampoc puc parlar d’idees polítiques en primera persona”.

Al insistir Díaz con “Tots sabem que ho ets” Cruanyes replicó con firmeza dejando muchas dudas sobre sus ideas políticas: “Això ho dius tu”.

Cruanyes cansado de la polémica

No es la primera vez que el presentador esquiva la etiqueta política. Ya ha confesado que, a lo largo de los años, le han acusado de “indepes, nyordo, propalestí o proisraelià”. Cruanyes, lejos de alterarse, se ha resignado: “Tinc el cul bastant pelat d’aquestes polèmiques” dejando claro que está cansado de tantas etiquetas y algunas de ellas contradictorias entre sí.

El periodista esconde sus ideas.

Toni Cruanyes ha evitado calificar su posicionamiento. No ha admitido ni negado ser independentista. Se ha reafirmado en su compromiso con la neutralidad: “No faig manifestacions que comprometin la meva feina”. Aunque Joel Díaz insistió, él optó por la prudència y la sobriedad.

En un escenario mediático tan cargado, su postura despierta reflexiones: ¿resultado de una convicción personal?, ¿literal cumplimiento del manual de estilo de la CCMA? Solo él lo sabe. Lo que sí queda claro es que su credibilidad permanece intacta y su respuesta, notablemente “surrealista” —como la califican algunos—, apunta a que para Toni “les idees polítiques són cosa privada”.

Con la mirada puesta en el procés de indpendencia, la audiencia presta atención a todos los comentarios de los medios de información. No obstante, Toni Cruanyes tiene ya una carrera muy larga delante de la pantalla de TV3.