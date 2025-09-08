Toni Cruanyes (50 anys): El petit poble català on s’ha escapat amb el seu marit

La primera setmana de setembre de 2025, el presentador del TN vespre ha buscat calma. Ho ha fet a l'alta muntanya del Ripollès, dins la Vall de Camprodon, en un poble increïble. L'entorn ofereix aire fresc i cels nets al final de l'estiu. És un context ideal per carregar piles abans d'una agenda intensa.
L'enclavament se situa entorn dels 1.450 m d'altitud, amb nits fresques fins i tot al setembre. La millor època per a una visita relaxada va de finals d'estiu a tardor. En aquestes dates hi ha menys afluència que a l'hivern, quan la neu dispara la demanda.
El lloc on has d'anar: transport, temps i costos
En cotxe des de Barcelona l'itinerari més còmode enllaça C-17 fins a Ripoll, i després C-26 i C-38 cap a la vall. El trajecte ronda les 2 hores i uns 128 km, segons condicions de trànsit.
Si prefereixes transport públic, existeix un autobús directe amb sortides des de Barcelona – Gran Via, 658 cap a Camprodon. Triga al voltant de 2 h–2 h 10 min i compta amb diverses freqüències diàries. També pots combinar R3 fins a Ripoll i continuar en bus comarcal; calcula prop de 3 h 40 min de viatge total.
Aquí els costos orientatius són continguts per a una escapada curta. El bus directe sol ser competitiu davant del cotxe si viatgen una o dues persones. En cotxe, afegeix peatges ocasionals i combustible, a més de l'aparcament als pobles de la vall.
El lloc revelat on ha anat Cruanyes i per què sedueix
La destinació és Tregurà de Dalt, un nucli de Vilallonga de Ter, al cor del Ripollès. L'allotjament escollit per la parella va ser la Fonda Rigà, una casa amb tradició familiar i vistes obertes a la Vall de Camprodon. És molt a prop de Vallter 2000, cosa que reforça el seu atractiu a l'hivern i mitja estació.
La Fonda Rigà funciona com a hotel-restaurant de muntanya, amb cuina de producte local i un tracte proper. Per a qui busqui una base panoràmica i tranquil·la, és un encert.
Com estalviar sense perdre qualitat a Fonda Rigà
Dormir i esmorzar per 67 € per persona, amb opcions de mitja pensió (87 €) i pensió completa (107 €). De setembre a juny tanquen dimarts i dimecres, i entre gener i Setmana Santa els caps de setmana exigeixen mínim de 2 nits. Reservar entre setmana a la tardor ajuda a ajustar pressupost i a gaudir de sales i miradors gairebé en exclusiva.
Si combines estada amb menjar al mateix restaurant, pots prescindir de desplaçaments diaris. Així estalvies en gasolina i aparcament, i aprofites el dia amb passejades curtes senyalitzades des del mateix nucli
Afluència i millors hores per anar-hi
Els matins d'hora ofereixen la llum més neta sobre la vall. A primera hora hi trobaràs menys afluència en camins i en punts fotogènics de Tregurà de Dalt. En caure la tarda, la brisa refreda de pressa per l'altitud, així que una capa tèrmica lleugera és bona idea.
Per a una escena molt local, tasta una amanida catalana contundent després d'una passejada suau. Com la que va gaudir Cruanyes, com es pot veure a la següent foto que va publicar a històries d'Instagram.
Què canvia després de setembre i per què importa
A partir de mitjans de setembre la vall entra en to tardorenc, amb dies més curts i colors intensos. La Fonda Rigà manté el tancament de dimarts i dimecres en temporada baixa, i el transport interurbà ajusta horaris segons calendari. Quan s'acosti l'hivern, Vallter 2000 guanya activitat i puja l'afluència els caps de setmana, cosa que convé considerar si busques silenci.