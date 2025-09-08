Gir de 180 graus en la vida de Ruth Jiménez després de separar-se de la seva parella

L'univers televisiu viu en moviment constant i pocs noms l'encarnen millor que Ruth Jiménez. La periodista catalana ha construït una trajectòria sòlida, saltant amb solvència entre formats culturals, magazines i directes en cadenes públiques i privades. Aquesta versatilitat la va convertir en un rostre fiable per a directes exigents, des de TV3 fins a Cuatro i La 2.
Enmig d'un inici de temporada ple de canvis, Jiménez torna a col·locar-se sota els focus per un motiu estrictament personal. Amb 9 anys, la presentadora obre una etapa nova, serena i conscient, en què sospesa prioritats amb fredor professional. Programes com Tarda oberta, Las Mañanas de Cuatro o Tips avalen aquest perfil treballador i resistent.
La separació que Ruth Jiménez ha explicat amb la seva pròpia veu
El que era un rumor en redaccions de crònica rosa es va convertir en fet. La presentadora va confirmar la seva ruptura amb el periodista i professor Santiago Tejedor.
Ho va fer amb un missatge sense adorns, abraçant el que ella mateixa defineix com a "soledat escollida". Una elecció que encaixa amb el seu caràcter discret i poc donat a exhibicions.
La confessió, realitzada en una conversa publicada per una coneguda revista, esvaeix mesos d'especulacions i ordena el relat de la seva vida sentimental recent.
Reaccions, prioritats familiars i un moviment que canvia la partida
A partir d'aquesta decisió íntima, va arribar el gir que afecta el seu dia a dia com a mare. Ruth ha organitzat la seva vida perquè el seu fill Julio comparteixi més temps amb el seu pare, Risto Mejide. La periodista aposta perquè cursi el Batxillerat a la mateixa ciutat que ells. La presentadora ho explica com un acte d'amor matern, pragmàtic i meditat, que busca estabilitat afectiva i logística per a un adolescent en plena formació.
La periodista subratlla a més que la relació amb Laura Escanes és correcta i cordial, i que a casa “les portes estan obertes”. També reivindica en Risto com un pare “fantàstic”, tot i que admet que les distàncies complicaven la quotidianitat, cosa que aquest nou escenari pretén corregir. En paral·lel, el jove Julio mostra inclinació per les ciències i destaca en matemàtiques. Un tret que la seva mare atribueix amb humor a l'herència paterna.
Una carrera forjada a la televisió que apunta a nous reptes
Mentre reajusta la seva vida personal, Jiménez no descuida el múscul professional que la defineix des de fa dues dècades. Qui l'ha vista pilotar directes sap que la seva fortalesa és en la conversa reposada i en els formats amb contingut.
A més de televisió, ha consolidat una línia de treball en esdeveniments, presentacions i docència en comunicació. És un terreny que manté la seva agenda activa i li permet triar el següent pas amb llibertat.
Discreció davant el soroll: així gestiona Ruth el seu relat mediàtic
No és casual que, tot i ser una celebritat amb passat de romanç mediàtic i ruptura sonada, la seva exposició a xarxes sigui limitada i mesurada. Aquest baix volum digital ha reforçat la seva imatge de professional reservada, sense estridències, que només trenca el silenci per oferir informació verificada i raonada. En aquest equilibri entre vida pública i preservació de la intimitat rau bona part del seu atractiu periodístic.