Serà avui: 'La Promesa' dona una informació sobre Ana Garcés que canviarà la trama

Avui és el dia que molts seguidors de La Promesa feia temps que esperaven. S'ha confirmat una revelació crucial sobre la mort de Jana, el personatge interpretat per Ana Garcés. TVE ha preparat un episodi doble per a aquest dilluns que marcarà un punt d'inflexió en la història de la sèrie.
La Promesa ha sabut mantenir el suspens sobre la mort de Jana des de l'inici, i ara tot sembla arribar al seu desenllaç. Descobrirem per fi el misteri que envolta la mort de Jana?
La Promesa emetrà un capítol especial sobre la mort de Jana
L'expectació és màxima perquè avui s'emetrà el capítol especial que destaparà la veritat sobre la mort de Jana, un dels misteris centrals de La Promesa. Aquest episodi compta amb l'aparició especial d'Ana Garcés, la presència de la qual serà clau en el gir narratiu.
Tot comença quan Leocadia reviu la fatídica nit en què Jana va perdre la vida, empesa per les acusacions del capità de la Mata. Aquest record obre la possibilitat de conèixer, per fi, els detalls que tant s'han amagat
Les sospites recauen sobre Leocadia, tot i que no hi ha proves definitives. El mateix Guillermo Serrano, actor que dona vida a Lorenzo, ha declarat: "Jo crec que Lorenzo s'ha tirat un triple a tauler. Ha deixat caure que va ser Leocadia qui va matar la Jana, però fins que no vegem el capítol de dilluns no podrem saber res".
L'intèrpret avança a més que "sortiran records com una tromba d'aigua", cosa que anticipa que els espectadors seran testimonis d'una successió de revelacions inesperades. Aquesta confessió situa el seu personatge al centre de les tensions amb Leocadia.
El clima es complica encara més amb l'entrada de Curro, que acusa directament Lorenzo de ser el responsable de la mort de Jana. Xavier Lock, actor que l'interpreta, assegura: "Considero que l'assassí el tinc aquí al costat", deixant entreveure la intensitat de la confrontació.
El triangle d'acusacions entre Leocadia, Lorenzo i Curro portarà els espectadors a una trama plena de girs inesperats. La incògnita de si Leocadia és culpable o, si les sospites apunten en una altra direcció, manté la tensió en nivells màxims. No hi ha dubte que aquest episodi serà determinant per descobrir què va passar realment amb Jana.
El desenvolupament de la resta de trames de La Promesa
A més de l'esperat desenllaç sobre Jana, La Promesa tindrà un altre episodi en què avança en les múltiples històries paral·leles que envolten el palau. Manuel sorprèn tothom en renunciar al seu càrrec a l'empresa familiar, una decisió que colpeja directament els plans de Leocadia. El seu projecte d'enriquir-se trontolla sense el control de Manuel al capdavant.
D'altra banda, Lope i Vera aconsegueixen reconciliar-se, tot i que els seus diferents somnis familiars tornen a separar-los. Federico també entra en joc manipulant la seva germana amb relats edulcorats que podrien portar-la a prendre una decisió perillosa.
La tensió es trasllada a Pía i Ricardo, que afronten la dura resolució de Cristóbal. La situació empitjora quan Ricardo es veu reduït a simples tasques de mosso, patint la humiliació constant de Santos sota la mirada complaent del majordom.
Curro no s'atura en la seva recerca d'Àngela, tot i que cada intent l'acosta més a la desesperació. La seva desconfiança envers Lorenzo creix, convençut que el capità amaga la jove, cosa que alimenta encara més l'enfrontament entre tots dos.
A les cuines, Candela s'obre amb Toño i revela secrets del passat que podrien ser clau per entendre la seva difícil relació amb Simona. Aquestes revelacions prometen obrir un nou camí per al perdó i la reconciliació.
Mentrestant, María Fernández, incapaç de controlar els seus sentiments envers Samuel, busca distreure's a la revetlla del poble. Tanmateix, en tornar, la realitat la colpeja amb força, obligant-la a enfrontar el pes de les seves emocions.
La lluita de Catalina contra el baró de Valladares arriba a un punt culminant quan, recolzada pels seus treballadors, aconsegueix humiliar-lo públicament. Aquest desafiament deixa clar que la jove està decidida a canviar les regles del joc al palau.
En el clímax de l'episodi, la tensió es concentra en Leocadia, que acaba cedint al xantatge de Lorenzo. L'entrega de la seva filla per casar-la amb ell marca un desenllaç carregat de dramatisme que no passarà desapercebut.
El capítol d'avui de La Promesa marcarà un abans i un després amb la revelació definitiva sobre Jana i Ana Garcés. La sèrie no només avança en el seu misteri central, sinó que també reforça les altres trames amb girs intensos. Serà aquest el moment en què els secrets més amagats finalment surtin a la llum?