La tieta de Melody esclata: 'El que han fet...'

La participació de Melody a Eurovisió 2025 ha desfermat una onada de reaccions, especialment des del seu entorn més proper. María, tia àvia de la cantant, no ha dubtat a expressar el seu descontentament després del resultat obtingut per l'artista en el certamen europeu.

El lloc 24 continua aixecant polseguera

Melody va representar Espanya a Eurovisió 2025 amb la cançó "Esa Diva", una proposta que combinava ritmes llatins i una posada en escena impactant. Malgrat el seu esforç i talent, l'artista va finalitzar en el lloc 24 de 26, obtenint només 37 punts en total: 27 del jurat i 10 del televot.

Aquest resultat va sorprendre molts, ja que s'esperava una millor posició per a la cantant. La seva actuació va ser destacada per la seva energia i carisma, incloent el seu característic moviment de cabell, conegut com el "helicòpter", que ja havia popularitzat al Benidorm Fest.

Declaracions de l'entorn més proper

La tia àvia de Melody, María, va expressar la seva indignació al programa "La familia de la tele", afirmant que "el que han fet amb ella no està bé, l'han estafada". Va afegir que "la nena és una artista de cap a peus i això que ha passat no m'ha agradat. Ni a mi, ni a la meva gent, les coses com són".

Aquestes declaracions reflecteixen el sentiment d'una part de la família de l'artista, que considera injust el resultat obtingut al festival.

Per la seva banda, Melody ha mantingut un perfil baix després del seu retorn a Espanya, cancel·lant els seus compromisos amb RTVE i dedicant temps a la seva família. No obstant això, ha anunciat una roda de premsa per al dilluns 26 de maig a les 16:00 hores a Prado del Rey, on compartirà la seva experiència a Eurovisió i abordarà les especulacions sorgides després del certamen.

L'artista ha declarat que no hi ha tensions amb RTVE i que simplement necessitava temps per descansar i estar amb el seu fill. Va assegurar que parlarà amb claredat i sinceritat sobre la seva experiència personal i professional al festival.

El món de la música també opina

Mentrestant, figures de l'àmbit musical, com Denna i Nil Moliner, han expressat el seu suport a Melody, destacant que la seva actuació mereixia una millor classificació. Chanel, exrepresentant d'Espanya a Eurovisió, també va mostrar el seu desacord amb la puntuació rebuda per l'artista.

La pròxima roda de premsa de Melody serà clau per aclarir els detalls de la seva participació a Eurovisió 2025 i respondre a les crítiques i suports rebuts. L'expectació és alta, i s'espera que la cantant ofereixi la seva versió dels fets amb la transparència que la caracteritza.