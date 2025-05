La tía de Melody estalla: 'Lo que han hecho...'

La participación de Melody en Eurovisión 2025 ha desatado una oleada de reacciones, especialmente desde su entorno más cercano. María, tía abuela de la cantante, no ha dudado en expresar su descontento tras el resultado obtenido por la artista en el certamen europeo.

El puesto 24 sigue levantando ampollas

Melody representó a España en Eurovisión 2025 con la canción "Esa Diva", una propuesta que combinaba ritmos latinos y una puesta en escena impactante. A pesar de su esfuerzo y talento, la artista finalizó en el puesto 24 de 26, obteniendo solo 37 puntos en total: 27 del jurado y 10 del televoto.

Este resultado sorprendió a muchos, ya que se esperaba una mejor posición para la cantante. Su actuación fue destacada por su energía y carisma, incluyendo su característico movimiento de cabello, conocido como el "helicóptero", que ya había popularizado en el Benidorm Fest.

Declaraciones del entorno más cercano

La tía abuela de Melody, María, expresó su indignación en el programa "La familia de la tele", afirmando que "lo que han hecho con ella no está bien, la han estafado". Añadió que "la niña es una artista de los pies a la cabeza y esto que ha pasado no me ha gustado. Ni a mí, ni a mi gente, las cosas como son".

Estas declaraciones reflejan el sentir de una parte de la familia de la artista, que considera injusto el resultado obtenido en el festival.

Por su parte, Melody ha mantenido un perfil bajo tras su regreso a España, cancelando sus compromisos con RTVE y dedicando tiempo a su familia. Sin embargo, ha anunciado una rueda de prensa para el lunes 26 de mayo a las 16:00 horas en Prado del Rey, donde compartirá su experiencia en Eurovisión y abordará las especulaciones surgidas tras el certamen.

La artista ha declarado que no hay tensiones con RTVE y que simplemente necesitaba tiempo para descansar y estar con su hijo. Aseguró que hablará con claridad y sinceridad sobre su experiencia personal y profesional en el festival.

El mundo de la música también opina

Mientras tanto, figuras del ámbito musical, como Denna y Nil Moliner, han expresado su apoyo a Melody, destacando que su actuación merecía una mejor clasificación. Chanel, exrepresentante de España en Eurovisión, también mostró su desacuerdo con la puntuación recibida por la artista.

La próxima rueda de prensa de Melody será clave para esclarecer los detalles de su participación en Eurovisión 2025 y responder a las críticas y apoyos recibidos. La expectación es alta, y se espera que la cantante ofrezca su versión de los hechos con la transparencia que la caracteriza.