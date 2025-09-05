El testimoni de Xavier Valls i Sergi Mas després d’haver patit greus problemes de salut

Dos veus molt conegudes a Catalunya han tornat a la pantalla amb una història íntima que va aturar el soroll del plató durant llargs segons. El públic esperava anècdotes lleugeres, però es va trobar amb un relat sobre fragilitat, cures i segones oportunitats que va canviar el gest fins i tot als veterans.
La confessió a ‘Tot es Mou’ que va silenciar el plató
Xavier Valls i Sergi Mas van compartir la seva experiència a “Tot es Mou”, el magazín de 3Cat presentat per Helena García Melero. El compte oficial del canal ja havia avançat el to commovedor amb un clip que va incendiar X i va acumular milers de visualitzacions. Al sofà, els dos comunicadors van parlar sense maquillatge sobre la por, l’humor i la reconquesta diària d’una normalitat que ja no és idèntica.
Xavi Valls: de l’helicòpter al plató
La trobada va arribar després d’un estiu complicat per a tots dos, amb ensurts cardiològics i neurològics. Aquests van canviar la seva rutina i van redefinir prioritats. Valls va recordar el trasllat en helicòpter i com va assumir, amb una serenor inesperada, que potser havia arribat la seva última parada. Va pensar en els seus seixanta-quatre anys, en la seva filla, i perquè no (...) a la seva mare un altre dol impossible de suportar.
Va insistir que no pensa viure amb por i que prefereix conduir la seva furgoneta abans que quedar-se paralitzat per l’ansietat. Aquella travessia va acabar bé i avui presenta de nou “Onze”, agraint públicament a la sanitat. El retorn a Esport3, amb un gest d’agraïment a la sanitat pública, va consolidar un retorn celebrat pels espectadors del programa esportiu.
Sergi Mas: set dies d’hospital i prioritats reordenades
El veterà humorista va explicar que va passar set dies ingressat i que, en sortir, va decidir vendre la moto i caminar molt més. Va explicar que els seus fills el van ajudar a mesurar els passos de la convalescència, i que ara prioritza la calma per sobre de la pressa innecessària. L’humorista sempre ha estat sinònim d’energia, però ara predica descans actiu, controls a temps i desplaçaments menys temeraris per pura prudència.
L’emoció de Melero i l’impacte del vídeo
El plató va quedar mut per moments i la presentadora, visiblement emocionada, va acompanyar els seus companys amb un silenci més eloqüent que qualsevol aplaudiment. La peça completa del programa està disponible a la web del canal, consolidant una conversa que barreja periodisme, tendresa i una pedagogia improbable. El calendari ajuda a entendre l’impacte: Valls va caure a finals de juny i Mas va patir l’ictus a començaments d’agost.
Prevenció i normalitat
A les xarxes, el clip va circular de pressa i va acumular missatges d’oients i espectadors que han viscut diagnòstics semblants. Va agraïr la visibilitat en horari de màxima audiència. Més enllà del moment humà, convé recordar que l’ictus continua sent una de les principals causes de mort i discapacitat a Espanya. L’administració recorda que la detecció precoç i l’atenció urgent canvien radicalment el pronòstic en cervell i cor
La lliçó complementa una altra evidència clínica coneguda: davant dolor toràcic intens o asimetries sobtades, cal trucar a emergències sense dubtar. Que dues cares televisives ho expliquin sense dramatisme, però amb precisió, ajuda a normalitzar converses que moltes famílies encara consideren tabú. Queda per veure si aquest testimoni obre campanyes de conscienciació a la cadena, o si n’hi haurà prou amb aquesta lliçó pronunciada davant de càmera.