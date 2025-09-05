El testimonio de Xavier Valls y Sergi Mas tras sufrir graves problemas de salud

Dos voces muy conocidas en Catalunya han vuelto a la pantalla con una historia íntima que detuvo el ruido del plató durante largos segundos. El público esperaba anécdotas ligeras, pero se encontró con un relato sobre fragilidad, cuidados y segundas oportunidades que cambió el gesto incluso a veteranos.

La confesión en ‘Tot es Mou’ que silenció el plató

Xavier Valls y Sergi Mas compartieron su experiencia en “Tot es Mou”, el magacín de 3Cat presentado por Helena García Melero. La cuenta oficial del canal ya había adelantado el tono conmovedor con un clip que incendió X y acumuló miles de visualizaciones. En el sofá, los dos comunicadores hablaron sin maquillaje sobre miedo, humor y la reconquista diaria de una normalidad que ya no es idéntica.

Xavi Valls: del helicóptero al plató

El encuentro llegó tras un verano complicado para ambos, con sobresaltos cardiológicos y neurológicos que cambiaron su rutina y redefinieron prioridades. Valls recordó el traslado en helicóptero y cómo asumió, con serenidad inesperada, que quizá había llegado su última parada en un verano traicionero. Pensó en sus sesenta y cuatro años, en su hija, y en no infligir a su madre otro duelo imposible de soportar.

Insistió en que no piensa vivir con miedo y que prefiere conducir su furgoneta antes que quedarse paralizado por la ansiedad. Aquella travesía terminó bien y hoy presenta de nuevo “Onze”, agradeciendo públicamente a la sanidad y prometiendo seguir riendo incluso de la propia cicatriz. El retorno a Esport3, con guiño agradecido a la sanidad pública, consolidó un regreso celebrado por los espectadores del programa deportivo.

Sergi Mas: siete días de hospital y prioridades reordenadas

El veterano humorista explicó qué pasó siete días ingresado y que, al salir, decidió vender la moto y caminar mucho más. Contó que sus hijos le ayudaron a medir los pasos de la convalecencia, y que ahora prioriza la calma sobre la prisa innecesaria. El humorista siempre ha sido sinónimo de energía, pero ahora predica descanso activo, chequeos a tiempo y desplazamientos menos temerarios por pura prudencia.

La emoción de Melero y el impacto del vídeo

El plató se quedó mudo por momentos y la presentadora, visiblemente emocionada, arropó a sus compañeros con un silencio más elocuente que cualquier aplauso. La pieza completa del programa está disponible en la web del canal, consolidando una conversación que mezcla periodismo, ternura y una pedagogía improbable. El calendario ayuda a entender el impacto: Valls cayó a finales de junio y Mas sufrió el ictus a comienzos de agosto.

Prevención y normalidad

En redes, el clip circuló veloz y acumuló mensajes de oyentes y espectadores que han vivido diagnósticos parecidos, agradeciendo la visibilidad en prime time. Más allá del momento humano, conviene recordar que el ictus sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en España. La administración recuerda que la detección precoz y la atención urgente cambian radicalmente el pronóstico en cerebro y corazón.

La lección complementa otra evidencia clínica conocida: ante dolor torácico intenso o asimetrías súbitas, hay que llamar a emergencias sin titubear. Que dos rostros televisivos lo expliquen sin dramatismo, pero con precisión, ayuda a normalizar conversaciones que muchas familias todavía consideran tabú. Queda por ver si este testimonio abre campañas de concienciación en la cadena, o si bastará con esa lección pronunciada frente a cámara.