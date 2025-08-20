Xavier Valls (TV3) dona una gran notícia als seus seguidors després de l'infart que va patir

Durant setmanes, els espectadors d'Esport3 es van preguntar per l'absència del rostre més carismàtic de les seves nits. Silenci al plató, substitució discreta i missatges d'afecte a les xarxes van marcar el pols d'una preocupació creixent. La intriga es va resoldre amb un gir de guió propi d'una bona nit de tertúlia. Un missatge a les xarxes va avançar que les coses tornaven al seu lloc i que el desenllaç seria més feliç del que es temia.
El retorn queda fixat per al 25 d'agost després del vistiplau mèdic
El presentador d’‘Onze’, Xavier Valls, va trencar el silenci amb un anunci al seu compte de X, @XavierVallsSilv. Va assegurar que els metges li han donat llum verda i va fixar la seva tornada per al dilluns 25 d'agost, després de superar l'ensurt de salut que el va apartar del focus. Serà a Esport3, amb la tertúlia nocturna que lidera des de fa anys. Han estat gairebé dos mesos d'absència i, des del 19 de juny, Marc Cornet va agafar el relleu al plató.
La data va quedar amplificada més tard per mitjans especialitzats en televisió catalana que van seguir el seu missatge i van confirmar el seu retorn. L'avís es va publicar la nit de dilluns, en un missatge breu i contundent, que els seus seguidors van compartir massivament en qüestió de minuts. El mateix fil va deixar entreveure un procés de recuperació completat, indicant que la tornada arriba amb supervisió mèdica i prudència.
La rellevància de l'anunci és màxima a l'inici de la temporada, quan ‘Onze’ reuneix cada nit el debat futbolístic de Catalunya amb especial atenció al Barça i l'actualitat dels grans. A la redacció es dona per fet que el retorn de Valls reactivarà el ritme i el to del programa. Valls ha construït una audiència fidel amb editorials sense filtre i una mirada crítica que sovint encén les xarxes. Al gener ja va protagonitzar titulars per un comentari àcid que li va valer aplaudiments i retrets a parts iguals.
El mateix Valls explica que va patir un infart
En respostes a seguidors, el periodista va aclarir que el seu cas va ser un infart i que l’“avaria”, com va dir amb ironia, està arreglada. L'agraïment a l'equip mèdic va ser explícit, amb un reconeixement emocionat a qui, en paraules seves, li van salvar la vida.
Col·legues com Jofre Mateo, Andreu Juanola o David Bernabeu van celebrar la notícia amb missatges públics, alineats amb l'afecte de l'audiència, feliços per una recuperació que permet mirar endavant. El retorn arriba amb la Lliga acabada de començar i un plató que l'espera per recuperar el seu to canalla i la seva anàlisi directa.