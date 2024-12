'Com si fos ahir' 9 de desembre: Arriba missatge misteriós però el Litus no aixeca cap

per Xavi Martín

Primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’. S’emetrà el proper dilluns, tot just després del pont que comença avui. El capítol d’aquest divendres ha acabat amb el Litus trobant la bufanda de l’Ismael al lloc on va desaparèixer. Ho comunica ràpidament als Mossos, que han pentinat la zona, fins i tot amb gossos. Els de la colla han participat en una batuda per trobar l'Ismael.

L'Aloma ha llegit un comentari optimista a les xarxes. “L’Ismael està bé, és l’únic que puc dir”, és el comentari. El Litus està desesperat ja que tem que sigui una altra broma com la que va patir dies enrere.

La Sílvia s'equivoca i la Neus se'n riu d'ella

En una segona trama, el Miqui es fa trobadís amb la Sílvia i li diu que la Neus l'hi va xerrar al Francesc, i que per això va anul·lar la cita. El Miqui menteix, va ser ell qui li va dir al Francesc.

| TV3

La realitat és que tot sembla indicar que s’ha enamorat de la Sílvia i està fent tot el possible per boicotejar el retorn de la parella. Després, la convida a una inauguració. Tornarà a cedir la Sílvia? Què passarà quan tota la veritat surti a la llum?

El Rodri té clar deixar la medicina

Finalment també hi haurà novetats en una de les trames que menys agrada als seguidors de la sèrie: la del Rodri. El personatge no ha caigut bé des del principi i tothom va clissar ràpidament que alguna cosa amagava. Quan parlem de tothom ens referim als teleespectadors ja que la resta de personatges no ha vist res. Especialment l’Eva i l’Andreu, que són els dos més propers. Tampoc es pot esperar gran cosa de dos personatges a qui constantment estan enganyant.

| TV3

La Feli i el Lluc en són els dos exemples més recents però tenen un bon historial. I continuen anant amb el lliri a la mà. Al capítol de dilluns, el Rodri no sap quina feina farà i rebutja totes les idees de l'Andreu. L'Eva s'ha d'operar del dit i pressiona el Rodri perquè l'hi faci ell. Acabarà accedint? Li farà una destrossa i se sabrà tot?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 9 de desembre de 2024?

Segons la programació oficial de TV3, l’episodi de dilluns 9 de desembre començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà aproximadament 40 minuts. Tot i així, cal tenir en compte que aquesta programació és, en el moment de la redacció d’aquesta notícia, provisional. En aquest sentit pot variar uns minuts amunt o avall.

El que no canvia és el lloc d’emissió: a TV3 i a la plataforma 3cat.