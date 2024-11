Francesc Mauri revela el temps que ens espera els darrers dies de novembre

per Sergi Guillén

Aquest mes de novembre a Catalunya ha estat protagonista de temps inusualment agitat. Les pluges han deixat acumulacions importants a diversos punts del territori, provocant crescudes de rius i rieres. Aquestes precipitacions, de vegades intenses, han causat incidències en la mobilitat i en el subministrament elèctric a algunes zones rurals.

A més de les pluges, les fortes ratxes de vent han complicat encara més el panorama meteorològic. Han estat dies en què els arbres caiguts i els desperfectes en mobiliari urbà han ocupat titulars. Les comarques costaneres han patit especialment, amb onades que superaven els límits habituals.

Tot i això, el novembre no només ha portat adversitats. Aquest mes també ha regalat paisatges espectaculars després de les tempestes. El cel clar després de les pluges han dibuixat capvespres de pel·lícula, com els capturats en imatges compartides per molts meteoròlegs.

La predicció de Mauri per a aquest final de novembre

Francesc Mauri, una de les veus més reconegudes de la meteorologia a Catalunya, ha compartit recentment el seu pronòstic per als darrers dies de novembre. Segons la seva piulada, el final del mes estarà marcat per una notable calma meteorològica. Aquesta treva arriba amb més sol i menys vent, encara que amb possibles boires matinals a algunes àrees de l'interior.

El meteoròleg destaca que les temperatures seran agradables durant el dia, però les nits se sentiran més fredes. Aquest canvi reforça la sensació que la tardor va fent pas a l'hivern, amb gelades febles al Pirineu. Mauri subratlla que aquestes condicions seran ideals per gaudir de passejades a l'aire lliure a bona part del territori.

A la imatge compartida al costat de la seva publicació, s'observa un clarejar espectacular a la costa catalana. Barques de pescadors, núvols dispersos i el sol naixent componen una escena de gran bellesa. Aquests tipus d'imatges reforça la connexió entre la meteorologia i la cultura mediterrània.

Uns dies que marcaran l'arribada de l'hivern

El final del novembre també marca una transició cap a l'hivern. Les jornades assolellades i fredes ens recorden que la temporada hivernal és cada cop més a prop. Aquesta època es caracteritza per dies més curts i temperatures baixes que conviden a refugiar-se a casa o gaudir del Pirineu nevat.

| TV3, XCatalunya, Getty Images

L'arribada de l'hivern no significa només canvis en el temps, sinó també en les activitats dels catalans. Des de les primeres escapades a estacions d'esquí fins a la preparació de festivitats nadalenques, el clima influeix en cada detall de la vida quotidiana.

Amb aquest tancament del novembre, Catalunya deixa enrere un mes de contrastos. La natura ha mostrat la seva força, però també la seva capacitat per regalar moments únics. Veurem doncs, si els propers dies acaben avançant de la manera que ens ho ha dit el bo de Francesc Mauri.