Oficial: Ja se sap quina malaltia té la Reina Camilla

per Sergi Guillén

La Casa Reial britànica ha confirmat finalment el diagnòstic que ha mantingut la reina Camilla apartada de la vida pública. Als 77 anys, la monarca està enfrontant una malaltia.

Aquest delicat estat de salut ha obligat la Reina a cancel·lar diversos compromisos, generant preocupació entre els seus seguidors i dins de la Família Reial.

L'enemic perillós a la seva edat

La malaltia que pateix la reina és una pneumònia, que és especialment perillosa en persones grans. En el cas de la Reina Camilla, la seva edat avançada agreuja els riscos.

La malaltia afecta les funcions pulmonars, pot provocar una fatiga extrema i augmentar la vulnerabilitat a altres infeccions. En paraules de la mateixa Camilla, els símptomes han estat debilitants, dificultant fins i tot la seva participació en actes oficials.

| YouTube

Els metges han recomanat repòs absolut per evitar complicacions més grans. La Casa Reial ha assegurat que Camilla no està hospitalitzada, però continua sota estricta supervisió mèdica. El seu sistema immunitari, afeblit després de setmanes de lluita contra la infecció, continua sent un punt de preocupació.

Un retorn breu i forçat

Tot i el seu estat de salut, la Reina va reaparèixer breument durant la visita de l'Emir de Qatar al Palau de Buckingham. La seva presència va ser limitada a un esmorzar, després del qual va tornar al seu aïllament.

Els experts en reialesa britànica consideren que aquesta aparició buscava calmar rumors sobre la gravetat de la situació. Tot i això, les imatges mostren una Camilla visiblement feble, obligada a retirar-se novament per continuar amb la seva recuperació.

La càrrega de les responsabilitats reals

La pneumònia no és l'únic repte que enfronta la Reina. La pressió dels deures reals en complica la recuperació. Cancel·lar esdeveniments ha estat inevitable, incloent la seva participació a la Desfilada de la Guàrdia a Cavall.

Aquest és un dels actes més importants del calendari real, on Camilla serà reemplaçada per Kate Middleton i el príncep Guillem.

| @princeandprincessofwales

A més, el Dia del Record, un dels esdeveniments més solemnes de la monarquia britànica, també ha estat afectat per la seva absència. La decisió d'apartar Camilla d'aquestes cerimònies reforça la preocupació generalitzada sobre la salut.

Rumors i veritats: la Reina trenca el silenci

Camilla, en un esforç per calmar l'especulació, va assegurar que se sentia millor, encara que lluny d'estar completament recuperada. La monarca va admetre que la fatiga persisteix, limitant la seva capacitat per complir les exigències reals.

Aquestes recents declaracions contrasten totalment amb les diferents especulacions de mitjans britànics, que adverteixen sobre l'impacte d'aquesta malaltia en la seva longevitat i rol dins la Casa Reial.

El futur immediat de Camilla està marcat per la incertesa. La Família Reial britànica ha deixat clar que en prioritzarà la recuperació per sobre de tot. Mentrestant, els britànics esperen noves actualitzacions ansiosos sobre el seu estat.

La pneumònia és una batalla complexa, especialment en una dona que ha viscut sota la mirada constant del públic. Per ara, la Reina Camilla s'enfronta al seu desafiament més gran en silenci i sota la cura d'experts.