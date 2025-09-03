Terremoto en Buckingham Palace por culpa de la última hora sobre el príncipe Andrés

Un auténtico terremoto ha sacudido Buckingham Palace tras conocerse nuevas informaciones sobre el príncipe Andrés. La figura del duque de York vuelve a estar en el centro de una polémica que podría tener profundas repercusiones para la familia real británica. Este último episodio añade una nueva capa de tensión a un asunto que parecía en vías de cerrarse.

Según recientes correos electrónicos difundidos por medios británicos, el príncipe Andrés mantuvo contacto con el fallecido millonario Jeffrey Epstein durante un período más prolongado del que había admitido. Esta revelación contradice directamente sus declaraciones anteriores, en las que aseguraba que su último encuentro con Epstein había sido en 2010. La discrepancia ha reavivado la atención sobre su relación con el magnate.

En concreto, los emails, fechados en 2015, muestran comunicaciones en las que Andrés aparece como fuente de información para negocios relacionados con China. Este intercambio tuvo lugar años después de las acusaciones graves que vinculan al príncipe con episodios de abuso relacionados con Epstein. Los documentos filtrados provienen de la cuenta hackeada del ex primer ministro israelí Ehud Barak, lo que añade credibilidad a su autenticidad.

La reciente revelación sobre el príncipe Andrés sacude los cimientos de Buckingham Palace

Este giro ha causado un fuerte impacto en la opinión pública y ha generado críticas dentro y fuera del entorno de la monarquía. Algunos expertos aseguran que esta situación podría marcar un punto de no retorno para la imagen del príncipe Andrés. Ya no se trata solo de rumores o especulaciones, sino de evidencias que complican aún más su situación.

El propio príncipe Andrés no ha ofrecido declaraciones tras la publicación de estos correos electrónicos. Su silencio aumenta la incertidumbre sobre cómo gestionará Buckingham Palace esta crisis inesperada. La familia real, por su parte, permanece en un discreto segundo plano, mientras se valoran los posibles daños institucionales.

El príncipe Andrés desata una crisis en la monarquía británica

Además, las nuevas revelaciones han reavivado el debate sobre la responsabilidad de la monarquía frente a los escándalos que afectan a sus miembros. Se cuestiona si se están tomando medidas adecuadas para proteger la reputación de la institución. La situación abre un debate más amplio sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la Casa Real.

De este modo, este último capítulo sobre el príncipe Andrés ha puesto a Buckingham Palace en el ojo del huracán. La polémica no solo afecta a su imagen personal, sino que también tiene consecuencias para toda la monarquía británica. Las próximas semanas serán decisivas para ver cómo evoluciona esta crisis y qué pasos se toman para afrontarla.