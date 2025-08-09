Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Mujer de cabello rubio sentada y sonriendo con un círculo ampliado que muestra un emoji sorprendido y una flecha roja señalando hacia su cuello
Mapi León sorprende y emociona a sus padres | XCatalunya, Mapi Leon, Diana's images
Gente

El tatuaje de Mapi León que emociona a sus padres

La defensa del Barça Femenino ha tenido un verano de cambios y emociones juntamente a su pareja, Ingrid Engen

Max Riveras
por Max Riveras

La historia de Mapi León e Ingrid Engen siempre ha tenido algo magnético. Dos talentos que coincidieron en el vestuario blaugrana y encontraron un amor discreto, sólido y sin estridencias. Este verano, entre viajes, entrenamientos y reencuentros, han vuelto a ser foco de atención por motivos que trascienden el fútbol.

 Mapi seguirá en Barcelona, con responsabilidades que no se negocian. Ingrid encara una temporada fuera de Catalunya, con calendario europeo exigente y desplazamientos continuos. El plan es simple y ambicioso: aprovechar parones y ventanas para reducir distancias y sumar tiempo juntas.

Un verano que mezcla Eurocopa, Barcelona y planes a distancia

Antes de entrar en modo pretemporada, hubo margen para quererse con calma. Suiza, con la Eurocopa como telón de fondo, fue la primera parada. Después, Barcelona las reunió entre cenas, paseos por los Jardinets de Gràcia y ese lenguaje de miradas cómplice que la grada conoce bien. Nada grandilocuente. Solo rutina compartida, que a veces vale más que cualquier titular.

Dos personas compartiendo un momento de cariño y cercanía en un collage de fotos.
Mapi León y Ingrid Engen en un collage de tres fotos subida | Instagram

Un gesto íntimo que mira a casa

La imagen que ha marcado estas semanas no se vio en un estadio. Llegó desde casa, sin focos ni alfombra roja. Mapi mostró un tatuaje que retrata a sus padres cuando eran jóvenes. 

La pieza, delicada y precisa, respira memoria y agradecimiento. Es imposible no leer ahí un mapa emocional: quiénes te hicieron, de dónde vienes y por qué caminas como caminas.

Tatuaje en la piel de dos personas sonriendo, una mujer de cabello largo y un hombre con camisa
El tatuaje de Mapi León, sus padres | Mapi Leon

La futbolista lo enseñó tras responder a un test de preguntas rápidas y continuar la conversación con sus seguidores. Fue franca sobre hábitos, descanso y esa disciplina silenciosa que sostiene a una profesional de élite. Entre confesiones, dejó una frase que encendió a la afición romántica:  si se fuera a una isla desierta, elegiría agua, comida… e Ingrid. 

Lo que han dicho ellas y cómo ha reaccionado la afición

Ni comunicados, ni discursos solemnes. Mapi e Ingrid prefieren la naturalidad y los mensajes breves. En redes, los guiños han sido constantes, siempre sin perder el respeto por su propia intimidad. La grada culé lo ha leído con ternura.

Muchos destacan el valor de un amor que se sostiene con tiempo, viajes y paciencia. Otros subrayan el detalle familiar del tatuaje como declaración de principios: primero, los tuyos; después, todo lo demás.

Dos futbolistas celebran con medallas de oro en un estadio lleno de espectadores, una de ellas tiene un tatuaje visible en el brazo y hay un corazón dibujado sobre la imagen.
Una relación muy especial que supera todas las fronteras | F.C. Barcelona

De fondo, aparece la parte menos romántica. El fútbol separará ciudades, pero no sentimientos. La próxima temporada pondrá a prueba agendas y kilómetros. Ellas han dejado claro que no es un problema, sino una logística que se organiza con voluntad.

El verano termina y empieza lo verdaderamente serio. Barcelona espera a Mapi con la exigencia de siempre. Ingrid afrontará un desafío mayúsculo lejos de casa. Entre ellas, una hoja de ruta simple: sumar minutos compartidos y proteger lo que han construido. ¿Cuál será el próximo capítulo de este romance de élite que rehúye el ruido?

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente