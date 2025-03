Surt a la llum l'últim embolic de Victoria Federica: La reina Sofia es planta

per Mireia Puig

La vida de Victoria Federica de Marichalar i Borbó, neboda del rei Felip VI, ha estat marcada per una sèrie d'episodis que han generat força soroll a nivell mediàtic. Des de la seva incursió en el món de la moda fins a la seva participació en programes de televisió, la jove ha sabut mantenir-se en el focus públic. No obstant això, recents esdeveniments indiquen que el seu comportament podria estar generant tensions en el si de la família reial.

Una situació que no és nova

El Palau de la Zarzuela, residència oficial de la reina emèrita Sofia, ha estat tradicionalment un refugi de tranquil·litat. No obstant això, la presència de Victoria Federica al palau, especialment després de les seves sortides nocturnes, ha començat a alterar aquesta pau. Segons alguns mitjans com El Nacional, la jove ha utilitzat la residència com un lloc de descans després de les seves nits de festa, cosa que ha generat malestar entre alguns membres de la família reial.

El punt d'inflexió va ocórrer fa unes setmanes, quan Victoria Federica va tornar al palau acompanyada d'amics, en condicions que van ser considerades inapropiades.

| Reina Sofía

Aquest incident no només va pertorbar la tranquil·litat de la residència, sinó que també va posar en evidència la falta de respecte cap a les normes establertes a la llar de la reina emèrita. Una situació que, encara que no coincideix en el mateix espai, també incomoda a Letícia Ortiz. L'actual reina espanyola és coneguda per voler tenir-ho tot sota el seu control.

Silenci oficial

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès un comunicat oficial sobre l'incident. No obstant això, fonts internes suggereixen que la reina Sofia, coneguda pel seu caràcter conciliador, ha decidit prendre mesures al respecte. La monarca emèrita hauria manifestat el seu descontentament davant el comportament de la seva neta, indicant que tals actituds no són acceptables a la seva residència.

Aquest episodi se suma a una sèrie de polèmiques protagonitzades per Victoria Federica en els últims mesos. Des d'altercats en restaurants fins a controvèrsies relacionades amb la seva participació en esdeveniments taurins, la jove ha estat objecte de crítiques tant per part de la premsa com de l'opinió pública. Aquestes situacions han generat preocupació en el seu entorn familiar, especialment en la seva mare, la infanta Elena, qui ha expressat la seva inquietud pel rumb que està prenent la vida de la seva filla.

| Canva

Les xarxes sentencien

A les xarxes socials, les reaccions no s'han fet esperar. Mentre alguns usuaris defensen el dret de Victoria Federica a viure la seva joventut, altres critiquen la falta de responsabilitat i respecte cap a les institucions que representa. Aquest debat reflecteix la complexitat de ser una figura pública en l'era digital, on cada acció és sotmesa a l'escrutini constant.

La pregunta que molts es fan ara és: com afectarà aquest últim incident a la relació entre Vic - com li agrada que la cridin - i la família reial? Serà aquest el punt d'inflexió que porti la jove a reconsiderar el seu comportament? Només el temps dirà si aquests episodis són part d'una fase passatgera o si marquen un canvi definitiu en la vida de la neboda del rei.