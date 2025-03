Gir inesperat amb el testament de Joan Carles I

per Mireia Puig

La vida del rei emèrit Joan Carles I continua generant titulars que mantenen en suspens l'opinió pública espanyola. Després d'anys de controvèrsies i decisions que han marcat el seu llegat, l'exmonarca ha fet un nou pas que redefineix el futur del seu patrimoni i, per tant, el de la seva família.

Canvis en el testament

En un moviment que ha sorprès a molts, Joan Carles I ha modificat el seu testament en una notaria de Lausana, Suïssa. Aquest acte, realitzat en un país conegut per la seva discreció financera, busca assegurar la distribució de la seva fortuna, estimada en més de dos mil milions d'euros, entre els seus hereus.

Les principals beneficiàries d'aquest llegat són les seves filles, les infantes Elena i Cristina. Cristina, resident a Suïssa, podria rebre la seva part sense enfrontar complicacions fiscals a Espanya, mentre que Elena, amb residència en territori espanyol, haurà de tributar la seva herència al país. No obstant això, s'han implementat estratègies per minimitzar l'impacte fiscal a Espanya.

| Casa Real, Canva, XCatalunya

Aquest canvi en el testament també ha revelat altres dues sorpreses. D'una banda, el rei Felip VI, qui el 2020 va anunciar públicament la seva renúncia a l'herència del seu pare, no figura com a beneficiari directe. No obstant això, podria rebre part del llegat a través de la reina Sofia, qui sí que està inclosa en el repartiment. D'altra banda, ni la princesa Leonor ni la infanta Sofia rebran beneficis econòmics del llegat del seu avi.

Silenci oficial

La decisió de Joan Carles I ha generat diverses reaccions en l'àmbit polític i mediàtic. Des del Govern espanyol, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va qualificar el moviment d'"absolutament inacceptable" i un "insult" a la ciutadania.

Per la seva banda, el Secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, el va titllar de "desvergonyiment" i va defensar que tal maniobra justificaria la derogació immediata del decret que, després de la seva abdicació, va permetre a Joan Carles seguir ostentant el títol i els honors de rei.

| ¡Hola!, Andrea Piacquadio, XCatalunya

En l'àmbit mediàtic, periodistes com Jesús Cintora han criticat durament les accions de l'exmonarca. Cintora va assenyalar aspectes polèmics de la vida de Joan Carles I, com tenir una fortuna oculta fora d'Espanya i no pagar impostos al país.

Quines implicacions tindrà aquest nou gir en el seu testament per a la Casa Reial i la societat espanyola en general? Només el temps ho dirà. Encara que, com sempre, tot sembla indicar que no passarà res i les noves generacions de Borbons seguiran al tron.