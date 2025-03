Letícia Ortiz la fa grossa amb waterpolistes catalanes

per Mireia Puig

La reina Letícia ha protagonitzat un moment que ha generat enrenou durant la final de la XXIX Copa de la Reina Iberdrola de waterpolo, celebrada el passat diumenge a les piscines de Son Hugo, Palma de Mallorca.

Aquest esdeveniment, que va enfrontar el Club Natació Sant Andreu i l'Astralpool Sabadell, va culminar amb la victòria del Sant Andreu per 17-13. No obstant això, més enllà del resultat esportiu, ha estat el comportament de la monarca el que ha generat debat i diverses interpretacions.

Se salta el protocol

La presència de la reina en esdeveniments esportius és habitual, però en aquesta ocasió, la seva actitud ha estat objecte d'anàlisi. Durant la cerimònia de lliurament de trofeus, Letícia es va mostrar especialment efusiva amb les jugadores, saludant-les amb dos petons a les galtes, un gest poc comú en ella, qui sol mantenir una distància protocol·lària en actes oficials.

Aquest comportament ha estat interpretat per alguns com una mostra de proximitat i suport a l'esport femení, mentre que altres ho veuen com una ruptura del protocol habitual.

A més, s'ha comentat que la reina semblava incòmoda durant l'esdeveniment, possiblement a causa de les altes temperatures a la piscina coberta, ja que vestia una americana en un entorn calorós. Aquesta percepció d'incomoditat ha afegit més llenya al foc de les especulacions sobre el seu estat d'ànim durant la final.

Declaracions oficials i reaccions

Des de la Casa Reial no s'ha emès cap comunicat oficial respecte al comportament de la reina durant la final de la Copa de la Reina de waterpolo. No obstant això, les xarxes socials i diversos mitjans de comunicació han recollit opinions trobades sobre el gest de Letícia.

Alguns usuaris de xarxes socials han elogiat l'actitud de la monarca, destacant la seva proximitat i suport a l'esport femení. D'altra banda, hi ha qui considera que el seu comportament va ser inusual i que va trencar amb el protocol establert per a aquest tipus d'esdeveniments.

Mitjans internacionals també s'han fet ressò de la notícia, qualificant la reina com "inusualment accessible" durant l'esdeveniment.

La final de la Copa de la Reina de waterpolo no només ha estat notícia pel triomf del Club Natació Sant Andreu, sinó també pel comportament de la reina Letícia. Volent o no, la consort del Borbó sempre acaba acaparant tot el protagonisme... fins i tot quan no li correspon.