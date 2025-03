Surten a la llum els diners que van cobrar David Broncano i Lalachus per les Campanades

La recent revelació sobre el caixet que van percebre David Broncano i Lalachus per presentar les Campanades de RTVE ha generat un intens debat en l'àmbit mediàtic. El seu debut aquest any a la cadena pública ja va aixecar un ampli ventall de crítiques per part d'un sector dels telespectadors, mentre altres veien en ells un símbol de renovació. El que és evident és que eren un perfil molt diferent del que estem acostumats, almenys a La1.

En aquest sentit, i segons dades oficials proporcionades per RTVE en resposta a una pregunta parlamentària, el pressupost total destinat a la retransmissió de les Campanades de cap d'any va ascendir a 248.500 euros. D'aquesta quantitat, 66.000 euros van ser assignats al caixet dels presentadors.

| RTVE

Detalls del pressupost i distribució de despeses

El desglossament del pressupost revela que, a més dels 66.000 euros destinats als presentadors, 154.000 euros es van assignar a recursos externs, mentre que la resta va cobrir altres despeses associades a la producció de l'esdeveniment. No obstant això, RTVE no va especificar com es va distribuir el caixet entre Broncano i Lalachus, deixant en l'aire si ambdós van rebre quantitats iguals o si hi va haver diferències en els seus honoraris.

El que és evident és que l'aposta de RTVE per Broncano i Lalachus va resultar en un èxit notable. Les Campanades de 2025 van assolir una quota de pantalla del 31,2%, congregant més de 4,8 milions d'espectadors. Aquest èxit va permetre a RTVE recuperar el lideratge en la retransmissió de les Campanades, superant Antena 3, que va obtenir un 28,1% de quota i més de 4,3 milions d'espectadors.

Polèmiques i reaccions posteriors

Malgrat l'èxit d'audiència, la retransmissió no va estar exempta de controvèrsies. Durant l'emissió, Lalachus va mostrar una estampeta del Sagrat Cor de Jesús modificada amb la imatge de la vedella del programa "Grand Prix". Aquest acte va generar crítiques per part de sectors religiosos i polítics, que van considerar l'acció com una falta de respecte cap a símbols religiosos. RTVE va abordar la polèmica en el seu programa "RTVE respon", on es van discutir les implicacions de barrejar símbols religiosos amb elements de la cultura popular.

La revelació del caixet de Broncano i Lalachus ha suscitat debats sobre la inversió que les cadenes públiques realitzen en presentadors per a esdeveniments especials. Mentre alguns consideren que l'èxit d'audiència justifica la inversió, altres qüestionen si els honoraris són proporcionals al servei prestat, especialment en un context d'austeritat econòmica.