Elisenda Carod es casa: Emotives fotos a punt de parir

per Pol Nadal

La coneguda presentadora catalana Elisenda Carod ha protagonitzat un dels moments més dolços i importants de la seva vida. La periodista, àmpliament estimada pel seu carisma i proximitat en pantalla, ha celebrat el seu casament en un emotiu enllaç civil, sorprenent els seus seguidors amb imatges plenes de tendresa i alegria, especialment commovedores per l'avançat estat d'embaràs d'Elisenda.

Emotiu enllaç civil

La cerimònia, íntima i plena de detalls entranyables, va tenir lloc a Molins de Rei, concretament al centre cívic Federació Obrera. Elisenda Carod, embarassada de vuit mesos, va lluir radiant en un elegant vestit blanc cenyit, que destacava de manera preciosa el seu avançat estat de gestació. La presentadora i la seva parella, Xavi Fernández, van apostar per una cerimònia familiar i reservada, plena de simbolismes i moments profundament emotius.

| Instagram

Un dels detalls més commovedors va ser la presència de l'àvia paterna d'Elisenda, una dona de 94 anys que, amb gran delicadesa, va lluir una jaqueta molt especial, pertanyent a l'àvia materna ja difunta de la núvia. Amb aquest gest, la parella va voler sentir propera la presència d'aquells familiars que ja no són físicament, però que romanen molt vius en els seus records i cors.

Elisenda i Xavi porten set anys compartint les seves vides, un període en què han sabut protegir amb discreció la seva intimitat. Aquest casament representa no només un compromís formalitzat davant els seus éssers estimats, sinó també la prèvia de l'arribada del seu primer fill, Guillem, l'arribada del qual al món està prevista per a finals de març.

Declaracions oficials i reaccions

Després de compartir les emotives imatges a les seves xarxes socials, Elisenda Carod va rebre un allau de missatges de felicitació, tant de seguidors com de nombrosos companys del món audiovisual català. La naturalitat i alegria transmesa a les fotografies van aconseguir tocar especialment el cor dels seus seguidors, que van destacar la seva autenticitat i senzillesa.

A més, segons va anunciar la parella, aquesta cerimònia civil és només la primera part d'una celebració més àmplia que tenen previst realitzar després del naixement de Guillem. Per a aquest segon esdeveniment, Elisenda i Xavi planegen reunir amics propers i col·legues de TV3 i Catalunya Ràdio, on tots dos han desenvolupat gran part de les seves carreres professionals. S'anticipa que serà una festa més multitudinària i plena d'alegria, marcant així l'inici d'una nova etapa en les seves vides, tant personal com professionalment.

Un fill en camí

Entre els missatges d'enhorabona, van destacar especialment els de diverses cares conegudes de l'àmbit periodístic català, que van expressar no només la seva alegria per la parella, sinó també la seva emoció davant la imminent arribada del petit Guillem. Amb paraules plenes d'afecte i admiració, van ressaltar el bonic exemple de naturalitat i proximitat que sempre ha transmès Elisenda Carod tant en pantalla com fora d'ella.

| TV3

Ara, tots estan expectants davant els pròxims passos de la parella, especialment desitjant conèixer el petit Guillem i poder compartir amb ells aquesta nova etapa familiar. Sens dubte, Elisenda Carod està vivint un dels moments més especials de la seva vida, envoltada de l'amor de la seva família i l'afecte dels seus nombrosos seguidors.

Serà aquesta segona celebració encara més emotiva que la primera? Sens dubte, els pròxims mesos prometen seguir oferint-nos preciosos moments i més notícies felices al voltant d'aquesta estimada parella catalana.