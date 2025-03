Gir de 180 graus amb Marc Giró a RAC1: Juliana Canet entra en escena

per Pol Nadal

L'escena radiofònica catalana està vivint moments d'intensa agitació. Les últimes informacions apunten que Marc Giró, una de les veus més emblemàtiques de RAC1, podria estar considerant abandonar el seu programa "Vostè primer" després de sis exitoses temporades. Aquest possible moviment ha generat un efecte dòmino que podria afectar ambdues emissores líders a Catalunya.

El possible adeu de Marc Giró a RAC1

Marc Giró ha estat el rostre i la veu darrere de "Vostè primer" durant sis anys, consolidant una audiència fidel i posicionant-se com a líder en la seva franja horària. No obstant això, fonts properes al presentador suggereixen que podria estar avaluant nous horitzons professionals, especialment en l'àmbit televisiu. Es rumoreja que Televisió Espanyola (TVE) està interessada a comptar amb ell per a projectes de major envergadura, la qual cosa implicaria una dedicació exclusiva que podria ser incompatible amb el seu actual compromís a RAC1.

| Twitter, Instagram

Aquest possible canvi no només representa una pèrdua significativa per a RAC1, sinó que també obre interrogants sobre qui podria omplir el buit que deixaria Giró a la graella de l'emissora.

Juliana Canet: La nova aposta de RAC1?

Davant la imminent sortida de Giró, RAC1 estaria considerant fitxar Juliana Canet, una de les figures emergents més destacades de Catalunya Ràdio. Canet, juntament amb Roger Carandell i Marta Montaner, condueix "Que no surti d'aquí", un programa que ha guanyat popularitat i ha incrementat la seva audiència en els últims temps. Aquest possible fitxatge no només buscaria cobrir la franja horària de Giró, sinó també atraure una audiència més jove i dinàmica.

No obstant això, aquesta estratègia podria tenir implicacions més àmplies. Si RAC1 aconsegueix convèncer Canet i, potencialment, el seu equip per unir-se a la seva emissora, Catalunya Ràdio podria enfrontar un desafiament considerable en perdre un dels seus programes estrella. A més, amb l'anunci que "El búnquer", un altre programa popular de Catalunya Ràdio, finalitzarà al juny, l'emissora pública podria trobar-se en una posició vulnerable, necessitant reestructurar la seva programació per mantenir la seva competitivitat.

Reaccions i perspectives futures

Fins al moment, ni Marc Giró ni Juliana Canet han emès declaracions oficials respecte a aquests rumors. Les xarxes socials i els mitjans especialitzats estan atents a qualsevol moviment que confirmi o desmenteixi aquestes especulacions. El que és evident és que la ràdio catalana està en un moment de transició, i les decisions que es prenguin en les pròximes setmanes podrien redefinir el panorama mediàtic a la regió.

| ElTelevisero, Busracavus Getty Images, XCatalunya

Els oients i seguidors d'ambdós programes esperen amb expectació les confirmacions oficials i com aquests possibles canvis afectaran les seves rutines diàries. Mentrestant, les emissores treballen en estratègies per mantenir i captar audiències en un mercat cada vegada més competitiu.

En definitiva, el possible gir de 180 graus amb Marc Giró a RAC1 i la implicació de Juliana Canet en aquest moviment podrien marcar un abans i un després en la ràdio catalana. Només el temps dirà com es desenvoluparan aquests esdeveniments i quin serà l'impacte real en ambdues emissores i les seves audiències.