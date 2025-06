Sale a la luz la relación secreta entre Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin

En los últimos meses, ha vuelto a surgir un intrigante capítulo dentro de la esfera real y mediática: la reactivación de la relación entre Juan Carlos I e Iñaki Urdangarin. Ambos protagonizan un acercamiento que va más allá de la cortesía familiar, al punto de especularse sobre la existencia de apoyo económico millonario.

Esta versión surge tras el mediático divorcio entre Urdangarin y la infanta Cristina, ocurrido en diciembre de 2023, y el reciente perfil bajo que mantiene el exduque tras abandonar la cárcel, aunque algunas fuentes sugieren que su vida podría estar lejos de la sobriedad declarada.

¿Qué ha pasado?

Según informó un medio catalán a principios de junio de 2025, Urdangarin habría recibido dos millones de euros tras firmar el divorcio, así como una pensión mensual que oscilaría entre los 25 000 y 50 000 €. Estas cifras coinciden con las revelaciones del periodista Juan Luis Galiacho quien afirmó que los depósitos se realizaron en cuentas suizas y se habrían articulado como parte de un pacto de confidencialidad entre el exyerno y miembros de la Casa Real.

La información señala que este acuerdo habría permitido silenciar posibles memorias explosivas redactadas por Urdangarin durante su estancia en prisión, en un movimiento que refuerza su actual tranquilidad económica y social.

A su vez, algunos medios especializados sostienen que este pacto no solo contempló el respaldo económico sino también facilidades para que Urdangarin pudiera ejercer profesionalmente. Incluso se menciona que el rey emérito habría financiado trabajos discretos y asesorías con el objetivo de mantener estable su nivel de vida tras salir de prisión.

| Casa Real, LaSexta, XCatalunya

Silencio de nuevo en la Casa Real

Por ahora, en Zarzuela no se ha producido ninguna confirmación ni desmentido formal. El silencio domina entre fuentes oficiales, aunque desde el entorno de la Casa Real se considera que estas ayudas no implican delito, sino una estrategia para proteger la reputación de la institución. En consecuencia, no se han recibido acusaciones judiciales ni administrativas hasta el momento.

Desde la vereda de Urdangarin, no hay declaraciones oficiales públicas, pero allegados aseguran que el apoyo por parte de Juan Carlos fue “justo tras salir de prisión”, lo que coincide con las fechas de las disposiciones económicas aunque sin ofrecer cifras concretas. También se ha informado que la infanta Cristina participó en el acuerdo, entregando los dos millones al exesposo en el momento del divorcio.

Si bien Cristina ya no está involucrada oficialmente en el apoyo económico, sí permanece al tanto de los movimientos del pacto y, según algunas fuentes, tanto ella como Felipe VI conocen estos acuerdos encubiertos por razones institucionales.

| @CasaReal, Instagram, XCatalunya

Intento de reconciliación

El vínculo entre Juan Carlos y Urdangarin no es nuevo: ya en marzo se les vinculó con una reunión en Ginebra, conversación que algunos interpretaron como una maniobra de reconciliación tras el escándalo de Nóos. Sin embargo, la novedad reside en lo económico: se trataría de un respaldo real, millonario y continuado, que permitiría al exjugador preservar cierta estabilidad y discreción mediática tras el divorcio y su vida con Ainhoa Armentia.

Movimiento importante dentro de la monarquía

Este tipo de pactos puede encender las alarmas respecto a la transparencia institucional. El uso de cuentas suizas, el pacto de silencio y una presunta pensión encubierta plantean interrogantes sobre la opacidad en el manejo del patrimonio real y las posibles relaciones extrajudiciales destinadas a proteger nombres e intereses.

Cristina y Felipe VI, espectadores de lujo

Por su parte, tanto Cristina como Felipe VI actúan con prudencia. Hasta ahora no se han leído en medios ni registros de movimientos legales, pero de confirmarse irregularidades o algún incumplimiento, no se descarta una postura más proactiva por parte del entorno institucional.