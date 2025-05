L'enigmàtica frase de Chanel sobre Melody: 'Les coses...'

per Pol Nadal

L'edició recent d'Eurovisió 2025 ha deixat un rastre de controvèrsies i emocions trobades. Entre les múltiples veus que han emergit després del certamen, destaca la de Chanel Terrero, representant d'Espanya el 2022, que ha expressat el seu suport a Melody, l'actual representant espanyola, després de la seva desafortunada posició a la competició.

Aquesta Diva no va agradar ni al públic ni al jurat

Melody, coneguda pel seu èxit "El baile del gorila", va representar Espanya a Eurovisió 2025 amb la cançó "Esa Diva". Tot i una actuació enèrgica i una posada en escena cuidada, l'artista sevillana va obtenir el lloc 24 de 26, generant una onada de crítiques i especulacions sobre les raons darrere d'aquest resultat. Alguns van assenyalar possibles influències polítiques i decisions artístiques imposades per RTVE com a factors determinants.

Enmig d'aquesta tempesta mediàtica, Chanel Terrero va trencar el seu silenci per expressar la seva solidaritat amb Melody. Durant una entrevista, Chanel va afirmar: "Estic molt orgullosa de com ho va fer. Vam parar tot l'equip per veure la seva actuació, vam cridar, vam saltar... Vaig empatitzar molt amb ella".

Chanel Terrero trenca el seu silenci

Chanel, que va viure en primera persona les pressions del festival el 2022, va afegir: "El que sí sé és que, com a persona que ha estat allà, sé les coses que passen per darrere. Empatitzo molt bé amb Melody i sé el que ha d'estar sentint". Aquestes paraules han estat interpretades per molts com una al·lusió a les complexitats i desafiaments interns que afronten els artistes al certamen, més enllà del que el públic pot percebre.

Per la seva banda, Melody va oferir una roda de premsa en què va expressar el seu orgull per l'actuació, però també el seu descontentament amb certes decisions preses durant el procés. La cantant va assenyalar que, després de guanyar el Benidorm Fest, la candidatura va passar a ser gestionada per RTVE, cosa que va limitar la seva capacitat de decisió sobre aspectes clau de la presentació.

A més, Melody va mencionar que se li havia indicat evitar comentaris polítics, citant una clàusula que prohibia missatges o gestos polítics a les actuacions. RTVE va respondre a aquestes declaracions aclarint que no s'imposa tal restricció als representants i que les normes sobre contingut polític provenen de la Unió Europea de Radiodifusió (UER), aplicant-se exclusivament a les cançons.

Melody vol oblidar el tema i pensa en el futur

Enmig de la polèmica, Melody va llançar el seu nou senzill "El Apagón", una cançó que molts interpreten com una resposta artística a l'experiència viscuda a Eurovisió. L'artista també va revelar, en to humorístic, haver rebut una trucada de suport de Lady Gaga, que li va aconsellar no preocupar-se pels punts obtinguts i centrar-se en la seva carrera.

La situació ha generat un debat sobre l'estratègia d'Espanya a Eurovisió i la necessitat de revisar el procés de selecció i preparació dels representants. Mentrestant, figures com Chanel i Blanca Paloma han mostrat el seu suport a Melody, destacant la importància de valorar el talent i l'esforç dels artistes més enllà dels resultats obtinguts.