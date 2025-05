'Com si fos ahir' del 28 de maig: La resposta de la Marta que sorprèn tothom

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dimecres 28 de maig arriba amb confessions honestes, dilemes morals i tensions en les relacions personals que podrien fer trontollar l’equilibri dels protagonistes.

La Gemma viu un moment de sinceritat amb la Sílvia (Montse Germán) i li confessa sense embuts que no es penedeix d’haver-se embolicat amb l’Eugeni. Diu literalment que “és un crack al llit”. Malgrat que té molt clar que no vol tornar a repetir aquesta aventura, reconeix que la seva decisió li va anar molt bé i que ja li tocava.

Aquesta conversa serveix perquè la Gemma i la Sílvia reafirmin la seva confiança mútua, però també deixa entreveure que dins La Barnateca les històries sentimentals encara no estan del tot tancades i poden sorgir nous malentesos si l’Eugeni segueix acostant-se a altres membres de l’equip.

La resposta 'inesperada' de la Marta

Mentrestant, la Isabel rep una transferència bancària inesperada de l’Esteve amb diners destinats al Joel. Davant d’aquesta situació, el Salva aconsella a la Isabel que no accepti els diners, convençut que darrere d’aquest gest pot haver-hi segones intencions o la voluntat de recuperar control sobre la família després de tot el dolor causat.

La Marta, però, mostra una postura totalment diferent a la que tenia fins ara i justifica l’actitud de l’Esteve, pensant que si aquests diners poden ajudar el Joel, potser no té sentit negar-los. La realitat és ben diferent i els seguidors de la sèrie ja fa temps que ho diuen a Facebook. I si la Marta s’acaba enamorant de l’Esteve?

El Bernat continua amb la seva estratègia per controlar la Patri

D’altra banda, l’Itziar, sempre atenta a les il·lusions de la seva amiga, aconsegueix una entrada per a la Patri per assistir a un festival de música on actua un cantant que li agrada molt. Aquest detall entusiasma la Patri, que veu en aquest esdeveniment una oportunitat de desconnectar i gaudir.

Però el Bernat, que continua sense acabar de definir la seva relació amb la Patri, no veu amb bons ulls la idea i mostra el seu desacord, deixant clar que no comparteix el mateix entusiasme. Amb el seu comportament tòxic habitual intenta que la Patri no vagi al concert fent un discurs que faria les delícies de cupaires i comuns.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 28 de maig de 2025?

El capítol de meitat de setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.