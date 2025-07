Només 2 ingredients: Jordi Roca i Ibai Llanos ensenyen a cuinar les postres de l’estiu

Unes postres amb gust d'estiu autèntic que estan donant de què parlar. Una mousse tan senzilla com sorprenent que ajunta xocolata i aigua, el duet inesperat que presenta Jordi Roca entre bromes i consells tècnics. El xef pastisser d'El Celler de Can Roca i el carismàtic streamer Ibai Llanos s'uneixen per mostrar una recepta accessible i sofisticada a les xarxes. Així han captat l'atenció tant de foodies com de fans digitals.

La química darrere de les postres més fàcils de l'estiu

Tot parteix d'una tècnica de cuina molecular, inspirada en els descobriments del químic francès Hervé. Ell va comprovar que la xocolata pot emulsionar només amb aigua, sense necessitat de nata, ou o lecitina. Jordi Roca porta aquesta ciència a la cuina domèstica: 100 g de xocolata negra al 70 %, 90 ml d'aigua calenta, i molta paciència i força a l'hora de batre.

Roca fon la xocolata amb aigua en un bol, després la col·loca sobre gel i la munta amb varetes fins a aconseguir una textura espessa similar a una mousse tradicional. Ibai, conegut per la seva simpatia davant dels fogons, l'acompanya i hi afegeix humor: “com si et caigués malament” quan bat amb energia.

| RTVE

Rialles, complicitat i tècnica en versió casolana

La complicitat entre tots dos és palpable. Roca, amb la seva experiència com a pastisser de les tres estrelles Michelin, es mostra pacient i didàctic. Ibai, sense experiència prèvia en rebosteria molecular, demostra que la recepta és realment “accessible per a tothom”. Ell mateix confessa no tenir “tan bona tècnica”, però anima l'espectador: “si nosaltres hem estat capaços, tu també ho pots fer”.

El moment més simpàtic arriba quan se'ls veu batent amb ritme i humor, i el mateix Ibai plantejant la pregunta que molts internautes es faran. “Ja està? Res més?”, diu emfatitzant la simplicitat de la recepta.

Una proposta lleugera per a l'estiu

No només destaca la facilitat. La mousse es prepara en uns 10‑15 minuts i es refrigera una mica abans de servir. No necessita forn, és apta per a intolerants a la lactosa i evita ous, cosa que la converteix en una opció molt atractiva per compartir en dies de calor.

L'emplatat, a l'estil de Jordi, afegeix una bola de mousse arrebossada en terra de galeta o acompanyada de gelat de xocolata. Una proposta fresca, estiuenca i visualment elegant, pensada tant per a xarxes com per a la taula familiar.

Repercussió de la mousse a les xarxes

La publicació del vídeo a Tik Tok, Instagram i X ha estat recollida per portals com El Español, Directo al Paladar i ¡HOLA!. Els comentaris destaquen la pedagogia de Jordi i l'espontaneïtat d'Ibai. A X, s'hi posava èmfasi en “la recepta de les millors postres de l'estiu”, mentre que a Instagram circulen fragments del procés, destacant la textura final i consells de presentació.

Aquesta mousse trenca amb els motlles de la rebosteria tradicional sense sacrificar gust ni tècnica. La química de la xocolata, la interacció divertida entre xef i streamer, i l'accessibilitat de la recepta la converteixen en una tendència a les xarxes.