Pilar Eyre enfonsa els Borbons: 'Si volem...'

La periodista Pilar Eyre ha tornat a sacsejar els fonaments de la Casa Reial amb unes declaracions que no han passat desapercebudes. Al seu canal de YouTube i al seu blog de Lecturas, Eyre ha abordat el futur de la infanta Sofia, destacant la seva decisió de no seguir la formació militar com la seva germana, la princesa Leonor.

Aquestes afirmacions han revifat el debat sobre la modernització de la monarquia espanyola i el paper que hi juguen els seus membres més joves.

La periodista es pronuncia

Pilar Eyre, reconeguda pel seu coneixement sobre la reialesa espanyola, ha expressat la seva opinió sobre la trajectòria de la infanta Sofia. Segons Eyre, la decisió de Sofia de no optar per una formació militar i, en canvi, enfocar-se en una carrera universitària, representa un pas cap a la modernització de la institució monàrquica.

| TV3

Eyre ha assenyalat que Sofia ha heretat de la seva mare, la reina Letícia, una gran curiositat intel·lectual i un interès per la informació, arribant fins i tot a escriure al butlletí del seu internat a Gal·les.

Aquestes declaracions es produeixen en un moment en què la infanta Sofia ha assolit la majoria d'edat i es prepara per graduar-se del Batxillerat Internacional al UWC Atlantic College de Gal·les. A diferència de la seva germana Leonor, qui està rebent formació militar com a part de la seva preparació com a hereva al tron, Sofia ha decidit seguir un camí diferent, centrat en l'educació universitària i possiblement en àrees com el periodisme o les ciències.

També ha assegurat que "si volem modernitzar la Corona no podem limitar-nos a una Leonor en uniforme".

La Casa Reial nega la possibilitat

La Casa Reial ha confirmat que, per ara, no es contempla la possibilitat d'una formació militar per a la infanta Sofia. En el seu lloc, s'estan considerant diverses opcions per al seu futur acadèmic, encara que encara no s'ha especificat quina carrera universitària triarà ni on la cursarà.

| Youtube: al aire de Pilar Eyre

La decisió de Sofia ha estat ben rebuda per alguns sectors que veuen en ella una oportunitat perquè la monarquia s'acosti més a la societat actual. No obstant això, també ha generat crítiques per part d'aquells que consideren que tots els membres de la família reial haurien de seguir una formació similar per mantenir la cohesió institucional.

Pilar Eyre ha aprofitat aquesta conjuntura per destacar la importància que la monarquia s'adapti als temps moderns. En la seva opinió, permetre que Sofia segueixi els seus propis interessos i desenvolupi una carrera professional fora de l'àmbit militar és un pas positiu cap a una institució més propera i representativa de la societat actual.

La infanta Sofia, per la seva banda, ha mantingut un perfil discret, centrada en els seus estudis i en el seu desenvolupament personal. La seva decisió de no seguir la formació militar i d'explorar altres opcions acadèmiques reflecteix una voluntat de traçar el seu propi camí dins de la institució monàrquica, la qual cosa podria influir en la percepció pública de la Casa Reial en els propers anys.