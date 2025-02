Surt a la llum un ingrés hospitalari de Juan Carlos I

per Pol Nadal

El rei emèrit no viu el seu millor moment. Des de fa un temps, les alarmes en el seu entorn es disparen cada vegada que ell surt d'Abu Dabi. La seva avançada edat i els dolors crònics fan que cada visita a Espanya sigui motiu d'especulació.

Al llarg dels últims anys, ha estat sotmès a nombroses intervencions als malucs i els genolls. Tot i estar envoltat dels millors especialistes, els seus resultats no sempre han estat positius. A més, la necessitat de viatjar regularment per rebre tractament alimenta rumors sobre el seu estat real de salut.

| Casa Real, XCatalunya

87 anys, una vida amb molts canvis

El Rei Juan Carlos I va complir 87 anys fa poc més d'un mes. Han quedat enrere aquells dies en què podia assistir amb soltesa a regates o a cerimònies sense suport addicional. Avui, els seus problemes de mobilitat el porten a buscar mètodes de medicina regenerativa i altres solucions d'avantguarda.

La seva base d'operacions és Abu Dabi, on va arribar forçat per les circumstàncies per salvaguardar la monarquia i la imatge del seu fill, el rei Felip VI. Tot i això, porta una vida certament acomodada gràcies a la discreció d'aquest país, encara que lamenta l'aïllament dels seus cercles més estimats. En més d'una ocasió ha expressat desitjos de tornar a la seva terra.

Ara, una nova informació apunta que hauria patit un ingrés hospitalari en un centre especialitzat. Segons s'ha sabut, l'emèrit està sotmetent-se a revisions mèdiques més minucioses. Alguns assenyalen que va estar uns dies ingressat a Ginebra per procedir a una sèrie de controls urgents.

Fonts properes afirmen que tot s'hauria originat en un dolor intens que no acabava de remetre. Els seus viatges a Suïssa, on compta amb un selecte grup d'especialistes, han estat constants des de fa mesos. I aquesta vegada podria haver estat un pas més per encarar algun deteriorament major.

| Casa Real, XCatalunya

Dubtes a la Zarzuela, com cal actuar?

En la pràctica, la família reial espanyola es debat entre la preocupació i el protocol. Felip VI, Elena i Cristina no deixen de reunir-se per discutir el futur del seu pare. Saben que el Rei emèrit anhela un retorn definitiu, però temen la repercussió mediàtica i l'impacte en la Corona.

Mentrestant, les filtracions apunten que el monarca hauria estat sota vigilància mèdica 24 hores en un modern hospital. S'especula que cada dia lliure que passa fora d'Abu Dabi el dedica a reforçar la seva salut. No obstant això, ni la Casa Reial ni el seu equip a Ginebra es pronuncien de forma oficial.

A la Zarzuela, el debat és constant. Un retorn precipitat podria ser un revulsiu públic que Felip VI no desitja, però alhora s'estima injust deixar un rei ancià reclòs tan lluny. Juan Carlos, per la seva banda, insisteix que el seu lloc és al costat de la seva família.

| Casa Real, Canva, XCatalunya

Per ara, l'únic cert és que la salut de l'emèrit està delicada i requereix atenció continuada. El seu recent ingrés hospitalari seria un altre toc d'atenció a la institució. Queda per veure si el Rei trobarà la manera de compaginar les seves ganes de tornar amb les cauteles de la Corona. El temps i els progressos mèdics dictaran el futur.