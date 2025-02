Una de freda i una de calenta per a Marc Ribas i Xavier Grasset a TV3

Són molts els dies de la setmana en què TV3 és líder d'audiència a Catalunya. Els catalans, en termes globals, prefereixen la nostra televisió pública, abans que televisions privades de l'Estat espanyol. Però compte, estem parlant de mitjanes. Això vol dir que durant moltes parts del dia, els espectadors trien un altre canal.

Entre tots els productes de TV3, n'hi ha que funcionen millor i altres funcionen pitjor. Els informatius sota el nom de Telenotícies Migdia i Telenotícies Vespre funcionen com un tret. Els espais presentats per Xavi Coral i Raquel Sans (migdia entre setmana), per Toni Cruanyes (a la nit entre setmana) i per Ramon Pellicer i Cristina Riba els caps de setmana són líders sense despentinar-se.

| TV3, KVAS-VECTOR, XCatalunya

Després hi ha altres programes que són un valor segur, com 'El Foraster', 'Joc de Cartes' o 'Polònia'. I altres programes que no acaben d'arrencar, com 'La Selva', de Xavier Grasset. Avui volem parlar precisament dels programes presentats per Marc Ribas i per aquest últim.

Blanc i negre a TV3

Segons dades aportades per l'expert en comunicació i audiències Rocco Steinhauser, 'Joc de Cartes' va liderar la nit de dimecres amb un 16,6% i 305.000 espectadors. Els més fidels són els de 4 a 12 anys, amb un 32,6%, però la franja d'edat que més mira el programa és la de més de 65 anys, amb un 19,6% i 151.000 espectadors.

No obstant això, les dades de 'La Selva' són dolentes. Només aconsegueixen el 6,4% i 64.000 espectadors. De fet, la sèrie 'El paradís de les senyores' va obtenir un 9,4% i 96.000 espectadors. Uns números baixos, però més alts que el magazín de les tardes.

Com és habitual a TV3, després de La Selva, l'audiència va pujar amb el concurs de Llucià Ferrer, Atrapa'm si pots, i també amb l'humor d''Està Passant', presentat per Queco Novell i Jair Domínguez.

| YouTube, 3Cat, XCatalunya

Leganés - Real Madrid

També cal destacar el partit entre el Leganés i el Real Madrid de Copa del Rei. A les plataformes de pagament per visió, va obtenir el 65,2% d'espectadors, el que representa 153.000 espectadors, molts d'ells, la majoria, joves.

València - Barça

Veurem avui com es comporten les audiències amb el València - Barça, que en aquest cas no s'emet per plataformes de pagament sinó per Televisió Espanyola. TV3 ha decidit cancel·lar l'emissió de Polònia, que tindrà lloc el divendres a la nit.