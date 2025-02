Joc de Cartes: Restaurant que tanca, concursant que pateix i un cambrer amb picaresca

El programa “Joc de Cartes” de TV3, presentat per Marc Ribas, ha arribat aquest 5 de febrer al Baix Llobregat amb un repte ben ardent: descobrir quin és el restaurant més picant de la zona. En aquesta nova entrega, quatre establiments s’han enfrontat per demostrar qui porta millor la temperatura dels fogons i convenç el paladar més atrevit.

La primera parada ens porta a Gavà, on el Guasabi Street Sushi de Xavi Garmendia ofereix un viatge gastronòmic al cor del Japó, però amb un toc de cuina de carrer. Les seves propostes, inspirades en la cuina nipona, reivindiquen sabors intensos i presentacions exòtiques, sense deixar de banda la possibilitat de pujar el nivell de picant per als qui busquen emocions fortes. El restaurant no ha tingut gaire recorregut i ja ha tancat abans de començar el programa.

És un delivery take away i no està acostumat a servir taules, la primera de les crítiques. Una de les coses que ha fet més mal és que el Xavi no sap explicar diferències i detalls sobre el wasabi.

| TV3

La cuina ha estat poc picant. I per rematar-ho critiques per les postres industrials i pel que, segons alguns dels rivals, eren productes de quinta gamma. Un 5’6 de nota final.

L'Elena, un perfil de treballadora diferent a l'habitual de Joc de Cartes

A Cornellà, Elena Fernández ens obre les portes del Kasa Japo Splau, una aposta per la cuina tradicional japonesa que cerca mantenir l’autenticitat dels sabors orientals. Tot i centrar-se en receptes clàssiques, el restaurant també explora opcions més atrevides, convidant els comensals a descobrir nous matisos picants dins de la versàtil cuina nipona. L’Elena es dedica al tema de branding. Cal tenir en compte que Kasa Japo és un grup de restauració.

Li valoren la feina d’imatge del local i a algun rival li recorda a Bola de Drac. No agrada la carta i troben alguns ‘enganys’. Aquí sí que pica el menjar però critiquen que els sabors tradicionals són els comercials. El plat estrella és l’arròs pedra però tampoc agrada massa.

| TV3

La resta de concursants diuen que és façana i el consideren car per estar en un centre comercial. La nota final és d’un 6’3 gràcies a l’espai i la cuina amb un 8 a cada categoria.

L'Isma, de la nit al dia amb èxit

El recorregut segueix fins a Sant Joan Despí, on el Monkeys Burger, comandat per Ismael García, ens presenta un concepte d’hamburgueses que vol portar l’essència del “fast food” a un nivell superior. Combinar la carn de qualitat amb salses i condiments d’alta intensitat és la seva fórmula per aconseguir l’hamburguesa picant perfecta. La idea és fer vibrar l’audiència amb sabors potents, sense oblidar la recerca de l’equilibri entre picant i gust. Com a novetat, també té postres picants.

Espai recorda a un bar de nit i de fet l’Isma s’hi havia dedicat durant molts anys. L’ha encertat ja que els seus rivals consideren que l’espai recull l’ànima i la personalitat del seu propietari.

El restaurant ha rebut algunes crítiques per brutícia a la cuina i perquè alguns dels plats són de quinta gamma. El menjar pica i això és un punt a favor. De fet el Xavi ha hagut de beure tot el còctel de cop. En general agrada. Es comença a veure que el Jordi posa pegues. L’Isma el clissa ràpid i veu que ve a jugar. Les hamburgueses, producte estrella de la casa, han estat en general un èxit. Tot això s’ha acabat notant amb un 7’3 de nota final. Clar candidat a la victòria.

Restaurant mexicà amb un nom que genera comentaris a Twitter

Finalment, a Santa Coloma de Cervelló, Jordi Navarro ens delecta amb els plats mexicans del San Taco. Aquesta parada promet les dosis més altes de picant, ja que la cuina mexicana té una llarguíssima tradició d’especiats i xilis de tota mena. Entre tacos, burritos i salses casolanes, la intensitat del picant pot arribar a nivells només aptes per als més valents. Ha guanyat un premi a segon millor taco de Catalunya i primer de Barcelona. El Jordi es defineix com a una persona molt intensa, pel bo i pel dolent.

| TV3

Molt ben ambientat a l’estil mexica. Critiquen que la cuina petita i troben oli i sal al costat del sabó i altre material de neteja. L’actitud del Jordi contra els altres restaurants l’ha penalitzat ja que ell té moltes coses que es poden criticar. Un dels moments més polèmics – tot i que els rivals no ho han vist – ha estat quan el cambrer enganya sobre les quatre salses al primer plat. Possiblement el restaurant on més pica el menjar.

Al Marc li ha encantat però el Xavi ha patit. De fet li ha passat a tots els restaurants on ha anat. Ell mateix ha dit que no menjarà picant durant una bona temporada. El segon millor taco de Catalunya no agrada i el cuiner pensa que és estratègia dels rivals. La cosa acaba bé amb unes postres que han agradat a tothom. Malgrat les critiques, la nota ha estat bona: un 7’1.

Un canvi de nota capgira la classificació

Tot i que quan han anat als restaurants no hi ha hagut gaires enganxades, a la taula final si n’hem pogut veure més. L’Elena s’ha queixat d’algunes notes que li han posat i també s’ha vist una topada entre el Jordi i l’Isma per l’actitud del primer… i del segon.

| TV3

El guanyador del programa d'avui i, per tant, dels 5000 euros ha estat finalment San Taco. Les notes del Marc han estat bastant igualades però suficients – juntament amb un canvi de nota de darrera hora – per capgirar-ho tot. L’estratègia del Jordi ha funcionat.

El pa de bao 2.0 amb pollastre, del Guasabi Street Food ha estat el plat estrella però, en aquesta ocasió, no ha canviat res.