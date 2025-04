Surt a la llum un greu problema dels Borbons a Setmana Santa: Màxima tensió

per Mireia Puig

La Setmana Santa de 2025 ha deixat una estampa inusual a la Casa Reial espanyola: ni processons, ni aparicions públiques, ni imatges familiars. Una absència total que ha desfermat especulacions i ha posat de manifest tensions internes en el si dels Borbons.

Darrere d'aquesta inactivitat institucional s'amaga una disputa familiar que ha assolit el seu punt àlgid al voltant d'un esdeveniment clau: el 18è aniversari de la infanta Sofia.

Els actes de la Setmana Santa donen problemes als Borbons

Tradicionalment, els Reis Felip VI i Letícia han participat en actes de Setmana Santa, com la seva presència a Chinchón el 2023 o a la Gran Via madrilenya el 2024. Aquest any, però, la seva agenda ha estat marcada pel silenci.

La reina Letícia, coneguda pel seu escàs afecte a les tradicions religioses, hauria rebutjat participar en qualsevol acte públic relacionat amb la Setmana Santa, especialment davant l'absència de la seva filla gran, la princesa Leonor, que es troba en plena formació militar a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano.

La infanta Sofia, per la seva banda, va tornar a la Zarzuela la matinada del Dissabte Sant, però no s'ha deixat veure en públic. La seva arribada coincideix amb la polèmica al voltant de la celebració de la seva majoria d'edat el pròxim 29 d'abril.

Letícia desitja organitzar un sopar íntim a El Pardo, similar al que es va celebrar per a Leonor el 2023, però la negativa de Felip VI a permetre que Leonor assisteixi ha generat un conflicte familiar. El monarca considera que la seva filla ha de complir amb les seves obligacions militars i no fer excepcions, fins i tot en dates assenyalades.

Declaracions oficials i reaccions

La Casa Reial ha mantingut un perfil baix durant aquesta Setmana Santa. Felip VI va fer una única aparició pública el dilluns anterior a l'inici de les festivitats, mentre que Letícia no ha tingut compromisos oficials des del cap de setmana previ. La reina emèrita Sofia, en canvi, ha seguit amb la seva tradició de viatjar a Mallorca, on va assistir al concert benèfic de Projecte Home a la catedral de Palma i planeja participar en la Madrugá sevillana.

Quant a la princesa Leonor, la seva travessia a bord del Juan Sebastián de Elcano continua. Recentment, la Casa Reial va difondre imatges de l'hereva hissant veles i participant activament en les tasques del vaixell, que actualment es troba al Perú. Tot i estar en període de descans, Leonor no ha sol·licitat permís per assistir a l'aniversari de la seva germana, cosa que ha intensificat les tensions familiars.

La situació ha generat un debat en l'opinió pública sobre la rigidesa de les obligacions institucionals enfront dels compromisos familiars. Mentre alguns defensen la postura de Felip VI com una mostra d'equitat i disciplina, altres critiquen la manca de flexibilitat en un moment tan significatiu per a la infanta Sofia.