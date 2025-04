Apareix un altre nom a la llarga llista de possibles nòvios d'Aitana

Des que va saltar a la fama gràcies al seu pas per 'Operación Triunfo', Aitana s'ha convertit no només en una de les artistes més estimades del nostre país, sinó també en una figura constant a les portades per la seva vida sentimental. La seva ruptura amb el cantant Sebastián Yatra va sorprendre a molts, i des de llavors, cada moviment de l'artista catalana genera expectatives sobre un possible nou amor. Ara, un nom inesperat ha emergit amb força,

Tot va començar fa unes setmanes quan Aitana va decidir passar uns dies de descans amb el seu grup d'amics a República Dominicana. El que semblava ser una escapada innocent per relaxar-se, ha acabat sent la protagonista dels titulars del cor a causa de diverses imatges filtrades a les xarxes socials. Les fotografies mostren Aitana en companyia del conegut youtuber Plex, un dels influencers més populars a Espanya, especialment entre el públic jove.

| YouTube

La connexió entre Aitana i Plex no és una cosa nova. Tots dos es coneixen des de fa temps, fins i tot van col·laborar junts en la popular sèrie del streamer titulada 'La vuelta al mundo en 80 días'. Durant l'emissió d'aquesta sèrie, molts espectadors ja van comentar l'evident química entre ambdós. No obstant això, en aquell moment els protagonistes no van donar senyals clares que hi hagués res més que amistat.

El rumor va prendre força recentment quan la usuària de X, @LuciaSG1, va publicar unes reveladores imatges. En elles, s'observa els grups d'amics de Plex i d'Aitana junts en un autocar. Plex està assegut entre dos seients mentre Aitana apareix lleugerament apartada, com si hagués canviat ràpidament de lloc en notar que es realitzava una fotografia. Però això són simples conjectures.

Encara no hi ha confirmació

Fins al moment, tant Aitana com Plex s'han mantingut completament al marge i no han fet cap declaració oficial sobre la seva relació. L'estratègia del silenci sembla ser l'escollida per ambdós, potser per evitar que la seva vida personal enfosqueixi els seus projectes professionals.

No obstant això, el conegut periodista d'espectacles Javier de Hoyos va ser el primer a destacar públicament aquestes imatges al programa 'Tentáculos', confirmant que efectivament es tractava d'Aitana qui apareixia al costat del influencer a República Dominicana. De Hoyos va assegurar que les fotografies parlen per si soles, insinuant que aquesta escapada podria haver marcat l'inici d'alguna cosa més seriosa entre ambdós joves.

A més, per més inri, el mateix Plex va respondre en un stream que encara que no tenia nòvia oficial, alguna cosa hi havia amb alguna noia. Per ara, doncs, totes les peces del trencaclosques comencen a encaixar. Però fins que no hi hagi confirmació oficial per part d'ambdós, tot això són simples rumors.