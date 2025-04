Ni Alba ni Anita Williams: Raúl Asencio i el seu amor a 'La Isla de las Tentaciones'

per Iker Silvosa

En el sempre canviant univers de la premsa rosa, les relacions sentimentals dels famosos capturen l'atenció del públic. I moltes vegades, noms propis de diversos mons s'entremesclen i formen parelles sorprenents. En aquesta ocasió, així sembla haver ocorregut, segons han assegurat alguns especialistes en la matèria.

Recentment, María Brun, coneguda per la seva participació a 'La Isla de las Tentaciones', ha estat objecte de rumors que la vinculen amb Raúl Asencio, jugador del Real Madrid. Aquests rumors han sorgit poc després que María anunciés la seva ruptura amb David Vaquero, la seva parella durant més de dos anys.

Una de les parelles més conegudes del programa

La relació entre María Brun i David Vaquero va començar a la sisena edició de 'La Isla de las Tentaciones', quan David, que participava amb la seva llavors parella Elena Adsuara, va iniciar un romanç amb María. La parella va continuar la seva relació fora del programa i va tornar a la setena edició per posar a prova el seu amor, sortint novament junts. No obstant això, a finals de març de 2025, ambdós van anunciar la seva separació a través de missatges emotius a les xarxes socials, expressant l'afecte i respecte mutu que encara es professen.

| Telecinco

Poc després de la ruptura, van començar a circular rumors sobre una possible relació entre María i Raúl Asencio. Segons el periodista Pedro Jota al pòdcast 'En todas las salsas', María i Raúl haurien coincidit en una discoteca, cosa que hauria donat inici a una sèrie d'interaccions a les xarxes socials, incloent-hi 'm'agrada' i missatges privats. Posteriorment, ambdós van deixar de seguir-se i van eliminar les interaccions, cosa que ha alimentat les especulacions sobre un possible intent d'ocultar la relació. Aquest modus operandi és habitual entre les celebritats.

La reacció de David Vaquero

David Vaquero, en ser consultat sobre la suposada relació entre la seva exnòvia i Raúl Asencio, va expressar que havia escoltat els rumors però que, en no estar ja junts, María és lliure de fer el que vulgui. No obstant això, va admetre que la situació li molesta: "Molesta, però què faré? Ja no som nòvios, pot fer el que vulgui".

| Real Madrid CF

Fins al moment, ni María Brun ni Raúl Asencio han confirmat oficialment aquests rumors. L'entorn del futbolista ha desmentit les especulacions, afirmant que Raúl està centrat en la seva carrera esportiva i que no hi ha proves concloents que recolzin les afirmacions sobre una relació amb María.

La situació ha generat un gran interès a les xarxes socials, on els seguidors de 'La Isla de las Tentaciones' i del Real Madrid segueixen de prop qualsevol indici que pugui confirmar o desmentir la suposada relació. Per ara, la història entre María Brun i Raúl Asencio roman en el terreny dels rumors. Caldrà esperar per veure si algun dels implicats decideix pronunciar-se al respecte o si noves evidències surten a la llum.