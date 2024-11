Surt a la llum el gran gest d'Aitana amb els afectats per la DANA

La recent DANA que ha devastat diverses localitats de València ha donat peu a una immensa onada de solidaritat. Des de ciutadans anònims fins a figures públiques, molts han respost a l'anomenat ajut, oferint des de donacions de productes de primera necessitat fins al seu temps per col·laborar en les tasques de neteja i reconstrucció. En aquests moments de crisi, el suport dels que tenen més capacitat econòmica ha estat crucial, permetent cobrir moltes de les necessitats urgents dels afectats. Tot i això, alguns d'aquests gestos solidaris han estat realitzats des de l'anonimat, com en el cas de la cantant Aitana, que discretament ha enviat ajuda a diversos pobles valencians.

Recentment, ha sortit a la llum que Aitana, una de les artistes més estimades a Espanya, ha estat ajudant els damnificats de manera constant i silenciosa. La història es va conèixer gràcies a Julio Braceli, un emprenedor i veí de Catarroja, un dels pobles més copejats per les inundacions. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Julio va compartir el noble gest de la cantant, explicant com Aitana va ser una de les primeres persones a contactar-lo per oferir-li suport, molt abans que les seves publicacions es fessin virals.

Julio va explicar que Aitana es va preocupar des del primer moment per la situació a Catarroja i altres pobles afectats, contactant-ho fins i tot quan el seu testimoni tot just començava a guanyar repercussió en xarxes. “Aitana, l'artista, va ser de les primeres persones que quan el vídeo tenia molt poques reproduccions i no era ultraviral em va escriure”, va relatar Julio, que no va poder amagar la gratitud cap a la cantant.

Les aportacions d'Aitana

Aitana no només va enviar missatges de suport; l'artista ha estat coordinant enviaments de productes bàsics i necessaris per als afectats, assegurant-se que els subministraments arribessin als que més els necessitaven. Segons va explicar Julio, la cantant ha mantingut un contacte constant, preguntant-li cada dia què feia falta i com podia continuar ajudant. Fins i tot la seva família s'ha involucrat, amb el cosí, que té una empresa de reformes, organitzant un equip per col·laborar en les tasques de reconstrucció durant un cap de setmana.

Aquest gest solidari va ser descrit pel juliol com una cosa “increïble” i “justa” de compartir, malgrat que Aitana va voler mantenir-se en l'anonimat. En les seves paraules, “Aitana ha estat ultracarinyosa… descarreguem un tràiler amb 17 palets de productes de primera necessitat, i ella no vol que se sàpiga, però per mi és de justícia”. Aquest acte de generositat ressalta el meravellós costat humà de la cantant catalana.

| YouTube: Antena 3

Aitana, que ha estat seguint de prop la situació a les zones afectades, va reaccionar al testimoni de Julio amb un emotiu comentari a la publicació. “Juliol!!!!! ens veiem aviat. Gràcies per les teves paraules i el bon comunicador que has estat amb tota la teva gent a Catarroja, cada dia al peu del canó. ENORME”, va escriure la cantant, mostrant així el seu agraïment i reafirmant el compromís amb la comunitat.

Aquest gest d'Aitana, fet en silenci i sense cercar protagonisme, reflecteix l'essència de la veritable solidaritat. Més enllà del seu èxit a la música, l'artista ha demostrat una vegada més el seu gran cor, ajudant els més vulnerables en un moment crític per a tantes famílies a València. L'ajuda d'Aitana i de moltes altres persones segueix sent fonamental per a la recuperació de les zones afectades per la DANA, i el seu exemple de generositat segurament inspirarà els altres a col·laborar i donar un cop de mà als que més ho necessiten.