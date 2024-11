Sale a la luz el gran gesto de Aitana con los afectados por la DANA

La reciente DANA que ha devastado diversas localidades de Valencia ha dado pie a una inmensa ola de solidaridad. Desde ciudadanos anónimos hasta figuras públicas, muchos han respondido al llamado de ayuda, ofreciendo desde donaciones de productos de primera necesidad hasta su tiempo para colaborar en las labores de limpieza y reconstrucción. En estos momentos de crisis, el apoyo de quienes tienen mayor capacidad económica ha sido crucial, permitiendo cubrir muchas de las necesidades urgentes de los afectados. Sin embargo, algunos de estos gestos solidarios han sido realizados desde el anonimato, como en el caso de la cantante Aitana, quien discretamente ha enviado ayuda a varios pueblos valencianos.

Recientemente, ha salido a la luz que Aitana, una de las artistas más queridas en España, ha estado ayudando a los damnificados de manera constante y silenciosa. La historia se conoció gracias a Julio Braceli, un emprendedor y vecino de Catarroja, uno de los pueblos más golpeados por las inundaciones. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Julio compartió el noble gesto de la cantante, explicando cómo Aitana fue una de las primeras personas en contactarlo para ofrecerle apoyo, mucho antes de que sus publicaciones se hicieran virales.

Julio explicó que Aitana se preocupó desde el primer momento por la situación en Catarroja y otros pueblos afectados, contactándolo incluso cuando su testimonio apenas comenzaba a ganar repercusión en redes. “Aitana, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultraviral me escribió”, relató Julio, quien no pudo ocultar su gratitud hacia la cantante.

Las aportaciones de Aitana

Aitana no solo envió mensajes de apoyo; la artista ha estado coordinando envíos de productos básicos y necesarios para los afectados, asegurándose de que los suministros llegaran a quienes más los necesitaban. Según explicó Julio, la cantante ha mantenido un contacto constante, preguntándole cada día qué hacía falta y cómo podía seguir ayudando. Incluso su familia se ha involucrado, con su primo, que tiene una empresa de reformas, organizando un equipo para colaborar en las labores de reconstrucción durante un fin de semana.

Este gesto solidario fue descrito por Julio como algo “increíble” y “justo” de compartir, a pesar de que Aitana quiso mantenerse en el anonimato. En sus palabras, “Aitana ha sido ultracariñosa… descargamos un tráiler con 17 pallets de productos de primera necesidad, y ella no quiere que se sepa, pero para mí es de justicia”. Este acto de generosidad resalta el maravilloso lado humano de la cantante catalana.

| YouTube: Antena 3

Aitana, quien ha estado siguiendo de cerca la situación en las zonas afectadas, reaccionó al testimonio de Julio con un emotivo comentario en la publicación. “Julio!!!!! nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ENORME”, escribió la cantante, mostrando así su agradecimiento y reafirmando su compromiso con la comunidad.

Este gesto de Aitana, realizado en silencio y sin buscar protagonismo, refleja la esencia de la verdadera solidaridad. Más allá de su éxito en la música, la artista ha demostrado una vez más su gran corazón, ayudando a los más vulnerables en un momento crítico para tantas familias en Valencia. La ayuda de Aitana y de muchas otras personas sigue siendo fundamental para la recuperación de las zonas afectadas por la DANA, y su ejemplo de generosidad seguramente inspirará a otros a colaborar y tender una mano a quienes más lo necesitan.